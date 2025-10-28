Avertismentul lui Koljic Bosniacul de la Rapid dezvăluie capcanele care îi așteaptă pe tricolori la Zenica + cu ce echipă din Bosnia bătuse palma în vară
Atacantul bosniac Elvir Koljic, de la Rapid, avertizează în privința stării terenului de la Zenica (foto: Sport Pictures/Imago)
Avertismentul lui Koljic Bosniacul de la Rapid dezvăluie capcanele care îi așteaptă pe tricolori la Zenica + cu ce echipă din Bosnia bătuse palma în vară

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 15:39
alt-text Actualizat: 28.10.2025, ora 16:24
  • Bosniacul Elvir Koljic (30 de ani) a vorbit în presa din țara sa despre meciul Bosnia - România, programată sâmbătă, 15 noiembrie la Zenica.

Naționala României se pregătește pentru revanșa cu Bosnia și Herțegovina cu moralul ridicat, după victoria împotriva Austriei, scor 1-0, pe 12 octombrie, la București.

Elvir Kolic, despre Bosnia - România: „Terenul nu este ideal. Vă vom învinge”

Partida contra lui Dzeko și compania se va disputa pe 15 noiembrie, la Zenica, în penultima etapă din grupa H a preliminariilor CM 2026. Se anunță o bătălie crâncenă pentru puncte.

Bosnia și România luptă, alături de Austria, pentru calificarea la Mondialul din SUA, Canada și Mexic. În ultimele două runde se va decide cine va merge direct la turneul final și cine va intra în baraj.

Elvir Koljic, atacantul bosniac de la Rapid București, a lansat un avertisment clar pentru tricolori prin intermediul presei locale: terenul de la Zenica nu va fi tocmai favorabil, iar tribunele vor fi un adversar în plus pentru naționala României.

„Românii? Și ei mă întreabă des despre meci acum, pe măsură ce se apropie. Sunt conștienți că nu va fi ușor din cauza terenului care nu este ideal, dar și din cauza fanilor.

Sunt la curent cu atmosfera din Zenica… Totuși, le spun deschis: «Vă vom învinge!» haha. Mi-ar plăcea ca ambele echipe să poată merge mai departe, dar…”, a declarat atacantul Rapidului, pentru portalul Reprezentacija.ba.

Naționala României a mai jucat de două ori la Zenica și a pierdut de fiecare dată: 1-2 în 2011 (preliminariile EURO 2012) și 0-1 în 2022 (Liga Națiunilor B).

Pe stadionul Bilino Polje își dispută meciurile și echipa de club NK Čelik Zenica.

Koljic: „Avem o șansă bună și calitate să ne calificăm la Cupa Mondială”

Koljic, fotbalist cu patru selecții la naționala Bosniei și Herțegovina, a mai spus:

„Am fost la primul meci. Este evident că echipa noastră națională a fost întinerită, e nevoie de timp ca totul să se așeze, dar avem o șansă bună și calitate să ne calificăm la Cupa Mondială. Cel mai mult mi-aș dori asta pentru Dzeko”.

Atacantul Edin Dzeko (39 de ani) este starul naționalei Bosniei. El a jucat la Cupa Mondială 2014 din Brazilia.

Koljic, despre Rapid: „Mulți ne consideră, alături de Craiova, mari favoriți la titlu”

Elvir Koljic a vorbit și despre Rapid. „În ceea ce mă privește, pot fi mai mult decât mulțumit cu ceea ce am arătat până acum, iar cel mai important e că jucăm bine ca echipă”, a precizat atacantul bosniac.

Fotbalistul a mai adăugat: „Suntem în vârful clasamentului, mulți ne consideră, alături de Craiova, mari favoriți la titlu, deși și Botoșani este foarte bună anul acesta. Vom vedea… Vom lupta și ce va fi va fi. FCSB a început sezonul mai slab decât de obicei și acum se află în partea de jos a clasamentului”.

„Cel mai aproape am fost de Sarajevo”

Koljic a dezvăluit că înainte de a semna în vară cu Rapid avea alte planuri. A fost la un pas de FCSB, pentru care a făcut chiar și vizita medicală, iar înainte își dăduse acordul celor de la Sarajevo.

„Cel mai aproape am fost de Sarajevo. Totul era pregătit, am crezut că asta e, chiar și cei de la Craiova au spus că mă vor lăsa, având în vedere că intram în ultimele șase luni de contract.

Apoi, în câteva ore, s-a schimbat tot. Deși cei din Craiova inițial voiau să mă lase, a apărut FCSB, gata să plătească o sumă de transfer, și astfel au devenit o opțiune mai bună pentru club.

Am mers acolo, am făcut vizita medicală, iar când am ieșit din clinică, am văzut o grămadă de apeluri pierdute. Mă sunase antrenorul Rapidului, apoi patronul Craiovei… Am știut imediat că ceva nu e în regulă.

Peste noapte, patronul Craiovei a spus că nu mă va lăsa la FCSB și mi-a dat o opțiune, Rapid, dacă vreau, bine… Am acceptat și nu am greșit”.

„La Rapid presiunea e mai redusă”

Elvir Koljic recunoaște că se simte bine la Rapid și consideră că mediul îl ajută să performeze la nivel înalt:

„La Rapid presiunea e mai redusă, îl cunoșteam deja pe antrenor, iar cu colegii m-am înțeles imediat și ne-am adaptat foarte bine ca echipă.

Patronul clubului ne susține și el, așa că toate lucrurile merg bine până acum”, mai spus atacantul bosniac.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
Bosnia Romania echipa nationala a romaniei romania Elvir Koljic
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Superliga
11:25
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia: „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Citește mai mult
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Fotbal feminin
11:07
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Citește mai mult
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Europa League
09:38
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Citește mai mult
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Europa League
09:00
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Citește mai mult
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

