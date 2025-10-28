Incidente majore în capitala Muntenegrului. Fanii radicali ai lui Buducnost Podgorica au declanșat „vânătoarea” pe străzile orașului: oameni bătuți, localuri distruse, mașini incendiate.

Cauza furiei ultras: un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost înjunghiat în noaptea de sâmbătă spre duminică de bărbați de origine turcă.

Au fost nopți de furie pe străzi în Podgorica, capitala Muntenegrului.

Totul declanșat de înjunghierea unui tânăr localnic în vârstă de 25 de ani, în noaptea de sâmbătă spre duminică, acuzați fiind bărbați de origine turcă.

Ultrașii lui Buducnost, răzbunare

Poliția a arestat 46 de suspecți, și premierul muntenegrean Milojko Spajic a decis să suspende temporar acordul care le permitea cetățenilor turci să intre fără viză în țară.

În ciuda acțiunii autorităților, ultrașii lui Buducnost Podgorica au ieșit pe străzi cu bâtele, răzbunându-se. Au atacat oameni, au distrus restaurante, au incendiat mașini. „Ucideți turcii!” a fost mesajul lor.

„Varvari”, cum sunt numiți fanii radicali ai alb-albaștrilor, au dat un comunicat: „Facem turul orașului. Nu mai permitem migranților înarmați să domine străzile din Podgorica noastră”.

Radicalii din Muntenegru: „Ne violează femeile, ne răpesc copiii, fac jafuri pe stradă”

Au susținut că reacțiile lor nu au substrat rasist sau xenofob: „Nu au legătură cu cetățenii vreunei țări, nici ai unei națiuni sau religii.

Sunt legate doar de incidentele care au avut loc în ultima vreme, din cauza numărului mare de migranți care ne violează femeile, ne răpesc copiii, fac jafuri pe stradă și patrulează înarmați prin Podgorica.

Nimic din toate acestea nu se va mai repeta. Dacă statul nu e capabil să ne protejeze, ne vom proteja noi mamele și surorile. Ne apărăm singuri”.

Ultrașii, contestați: „Au folosit un incident pentru a răspândi ura și frica”

Mai multe surse din Muntenegru afirmă, din contră, că „nu au fost marșuri de protest”.

Acuză grupurile de huligani din Podgorica că „au folosit un incident pentru a răspândi ura și frica”.

