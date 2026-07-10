Merge la Barcelona! Catalanii au bătut palma cu Borussia Dortmund pentru Karim Adeyemi, atacantul cu mamă româncă
Karim Adeyemi (dreapta) va fi noul jucător al Barcelonei/ Foto: IMAGO
Campionate

Merge la Barcelona! Catalanii au bătut palma cu Borussia Dortmund pentru Karim Adeyemi, atacantul cu mamă româncă

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 21:03
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 21:03
  • Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că Barcelona a ajuns la un acord pentru transferul lui Karim Adeyemi (24 de ani).
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Clubul catalan urmează să le achite celor de la Borussia Dortmund suma de 22 de milioane de euro, la care s-ar putea adăuga alte 7 milioane, în funcție de numărul de apariții și de trofeele câștigate de fotbalist pe Camp Nou.

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Barcelona l-a transferat pe Karim Adeyemi

Născut la Munchen, Adeyemi va semna un contract valabil pe cinci ani cu campioana Spaniei.

  • În 146 de meciuri jucate pentru Borussia Dortmund, Karim Adeyemi a contribuit la 61 de goluri (36 de reușite, 25 de pase decisive).

Pentru jucătorul de 24 de ani, Barcelona va reprezenta al treilea club la seniori. Pe lângă Borussia Dortmund a mai evoluat la RB Salzburg.

Karim Adeyemi va deveni al doilea transfer realizat de catalani în această perioadă de mercato, după Antony Gordon de la Newcastle, pentru 80 de milioane de euro.

40.000.000 de euro
este cota lui Adeyemy, potrivit transfermarkt.ro

Mama lui Adeyemi e româncă. Alexandra: „Acolo și-a dat seama ce înseamnă să ai succes”

Adeyemi ar fi putut juca pentru trei echipe naționale: România, Nigeria, Germania.

Mama sa este româncă, iar tatăl nigerian. S-a născut la Munchen și a ales să reprezinte țara natală.

Karim a ajuns la 8 ani în academia lui Bayern, dar a plecat numai doi ani mai târziu. Potrivit Marca, era indisciplinat. El a negat în trecut, cu o replică amuzantă: „Părinții colegilor erau geloși pe mine”.

A ajuns la Unterhaching, lângă capitala Bavariei, și acolo a progresat. „Nu numai că a învățat să joace fotbal, dar și-a dat seama ce înseamnă să ai succes”, a spus, la un moment dat, mama lui.

De la Unterhaching a început să urce în carieră:

  • În 2018, la 16 ani, a semnat cu RB Salzburg, pentru 10 milioane de euro, cel mai scump adolescent german. 
  • În 2022, s-a transferat la Dortmund, care a plătit 30 de milioane. 
  • În 2026, s-a transferat la Barcelona, pentru 22 de milioane

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