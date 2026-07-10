Lovitură primită de Barcelona Jucătorul care abia a semnat vrea să achite clauza de reziliere și să plece la altă echipă

Pivotul Moses Wright (27 de ani) vrea să-și plătească clauza de reziliere, la doar câteva săptămâni după ce a anunțat că a semnat cu Barcelona.

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Americanul a rămas liber de contract în această vară, după despărțirea de Zalgiris Kaunas, și era așteptat să joace un rol-cheie în noul proiect al Barcelonei, în viitorul sezon.

Moses Wright vrea să rezilieze cu Barcelona înainte de a fi prezentat oficial

„Barça este o echipă grozavă, un club grozav, cu un antrenor bun și jucători buni.

Sunt foarte încântat să joc într-un oraș grozav precum Barcelona”, declara Moses Wright, în urmă cu două săptămâni, citat de mundodeportivo.com.

Moses Wright (stânga), în timpul unui meci dintre Bayern și Zalgiris/ Foto: IMAGO

Cu toate acestea, incertitudinea de la club l-a determinat pe pivotul originar din Raleigh (Carolina de Nord) să se râzgândească.

Wright este pregătit să activeze o clauză care îi permite să semneze cu o altă echipă din Euroligă, chiar înainte de a fi prezentat oficial de Barcelona.

Americanul este dispus să plătească 900.000 de euro pentru a se elibera de contractul încheiat cu gruparea blaugrana, scrie sdna.gr.

Olimpia Milano ar fi favorită să obțină semnătura lui Wright. Campioana Italiei caută să acopere golul lăsat de de Josh Nebo, jucător transferat chiar la Barcelona.

13,2 este media punctelor reușite de Moses Wright în sezonul trecut

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