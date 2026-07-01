Barcelona, în „era Gaudi” FOTO: Cum arată echipamentul pentru sezonul 2026-2027 și cât costă un tricou cu designul inspirat din modernismul catalan

Barcelona a prezentat oficial noul echipament de joc pentru sezonul 2026/27. Acesta are un design care rămâne fidel identității „blaugrana”, dar o reinterpretează într-o cheie modernă, cu influențe clare din cultura și patrimoniul catalan.

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Evenimentul de lansare a avut loc într-un cadru artistic la Muzeul de Artă Contemporană din Barcelona, sub conceptul „Blaugrana heartbeat”, o temă care a pus accent pe legătura emoțională dintre club și suporteri, prezentată prin dans, muzică și proiecții vizuale.

Barcelona, în „era Gaudi”

Noul tricou păstrează tradiționalele dungi roș-albastre, însă acestea sunt realizate într-o variantă actualizată, cu efect de „gradient” și multiple tonuri de roșu și albastru, oferind un aspect mai dinamic și mai profund decât în edițiile precedente.

Potrivit clubului și partenerului tehnic Nike, această abordare urmărește să transmită ideea de mișcare și energie, fără a renunța la simbolistica istorică a echipei.

Cum arată și cât costă tricoul Barcelonei pentru sezonul 2026-2027

Un element central al noului echipament este introducerea unui font personalizat, denumit „FC Barcelona Modernista”.

Acesta este inspirat direct din modernismul catalan, curent artistic asociat cu arhitectura lui Antoni Gaudi, și se remarcă prin forme fluide, linii organice și proporții verticale.

160 de euro adică aproximativ 800 de lei e prețul unui tricou al Barcelonei pentru sezonul 2026-2027

Numerele de pe spatele tricourilor includ detalii grafice interne, menite să adâncească efectul vizual și să întărească legătura simbolică dintre club, orașul Barcelona și regiunea Catalonia.

Acest nou font va fi folosit de echipele masculine și feminine în competiții europene și în competițiile de tip Cupă și Supercupă, în timp ce în campionatul intern se va utiliza fontul oficial al ligii.

Stilul va fi extins și la nivelul academiei și al altor secții sportive ale clubului.

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