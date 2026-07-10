Refuză să participe la „Viking Row” Norvegianul care nu vâslește alături de conaționalii săi: „Mi s-a părut o prostie”. Apelează la istorie pentru a explica

Un fan al Norvegiei a devenit viral, după ce a fost surprins că refuză să participe la „Viking Row”, celebrarea care a cucerit Campionatul Mondial din 2026.

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După fiecare victorie a naționalei antrenate de Stale Solbakken (58 de ani), întreaga echipă se îndreaptă spre galerie pentru a mima vâslitul vikingilor.

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În mijlocul entuziasmului există și o excepție. Emil Lappen e un fan care refuză să ia parte la „Viking Row”.

Emil Lappen: „Vikingii au navigat peste Atlantic, nu au vâslit”

Întrebat de ce nu participă la acest ritual, Lappen a replicat:

„Vikingii au traversat Atlanticul cu corabia, nu au vâslit. În versurile lansate odată cu secvența de vâslit, fanii au spus «O să traversăm Atlanticul vâslind» și de aceea m-a deranjat atât de mult chestia asta.

Vikingii vâsleau pe râuri și chestii de genul ăsta, dar pentru a traversa Atlanticul au navigat.

Emil Lappen, fanul Norvegiei, care refuză să vâslească alături de conaționalii săi după victoriile de la CM 2026/ Foto: captură X

Când melodia a fost lansată, mi s-a părut o prostie și am vrut să arăt că nu mi-a plăcut, și cred că am transmis mesajul” a declarat Emil Lappen pentru Sky News, citat de dailymail.com.

"They can win whatever they want, I will not row."



Norway fan Emil Lappen explains to @BarbaraGSerra why he won't be taking part in the Viking row while watching his team play at the World Cup.



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/x95bElaxPv — Sky News (@SkyNews) July 9, 2026

Fanul norvegian susține că „Viking Row” nu reprezintă o tradiție autentică și a comparat ritualul cu „Thunder clap”, celebra scandare a suporterilor Islandei de la EURO 2016.

Lappen a afirmat că: „Pot să câștige tot ce vor, eu nu voi vâsli!”

După ce a produs surpriza și a eliminat Brazilia în optimile de finală, Norvegia se pregătește pentru meciul cu Anglia, din sferturile de finală.

Partida este programată duminică, de la ora României 00:00 și se vede în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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