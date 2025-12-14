Ironie la adresa lui Real Madrid  VIDEO: Ce au scandat fanii Barcelonei în ultimul meci din La Liga
Foto: IMAGO
Ironie la adresa lui Real Madrid VIDEO: Ce au scandat fanii Barcelonei în ultimul meci din La Liga

George Neagu
Publicat: 14.12.2025, ora 14:18
Actualizat: 14.12.2025, ora 14:19
  • Barcelona - Osasuna 2-0. În repriza secundă a meciului de pe Camp Nou, fanii catalanilor au profitat de situația dificilă de la Real Madrid și și-au ironizat marea rivală.
  • Ce au scandat suporterii echipei pregătite de Hansi Flick, mai jos.

Sâmbătă, Barcelona a întâlnit Osasuna în cadrul etapei 16 din La Liga. Catalanii s-au impus cu scorul de 2-0, grație „dublei” reușite de Raphinha în minutele 70 și 86.

Barcelona - Osasuna 2-0. Fanii catalanilor: „Xabi, rămâi!”

În repriza a doua a meciului, fanii Barcelonei au scandat pe întreg stadionul „Xabi, rămâi! Xabi Rămâi!”.

Din cauza rezultatelor slabe ale „galacticilor” din ultima vreme, s-a tot vorbit despre o potențială plecare a lui Xabi Alonso de pe banca Realului, chiar dacă tehnicianul nu se gândește la demisie.

Suporterii Barcelonei au profitat din plin de situație pentru a ataca marea rivală, care a obținut doar 2 victorii în ultimele 8 meciuri din toate competițiile.

Xabi Alonso a preluat-o pe Real Madrid în această vară, după experiența nemaipomenită la Bayer Leverkusen, alături de care a reușit să câștige titlul în Bundesliga și să joace finala Europa League.

Contractul tehnicianului cu formația de pe „Santiago Bernabeu” se întinde pe o perioadă de trei sezoane, urmând să expire în anul 2028.

După victoria cu Osasuna, Barcelona este lider în La Liga și s-a distanțat la 7 puncte de Real Madrid, dar care are un meci mai puțin disputat. Catalanii au 43 de puncte, în timp ce marea rivală are 36.

VIDEO. Barcelona - Osasuna 2-0

Real Madrid, probleme mari în defensivă

Xabi Alonso se confruntă cu mari probleme de lot înaintea duelului de duminică cu Alaves. După accidentarea lui Militao, Real Madrid a ajuns să aibă 7 fundași indisponibili pentru meciul din La Liga:

  • Eder Militao (accidentat)
  • David Alaba (accidentat)
  • Alvaro Carreras (suspendat)
  • Fran Garcia (suspendat)
  • Ferland Mendy (accidentat)
  • Trent Alexander-Arnold (accidentat)
  • Dani Carvajal (accidentat)

Ultimele 8 rezultate obținute de Real Madrid în toate competițiile:

  • Liverpool - Real Madrid 1-0, în Liga Campionilor
  • Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0, în La Liga
  • Elche - Real Madrid 2-2, în La Liga
  • Olympiacos - Real Madrid 3-4, în Liga Campionilor
  • Girona - Real Madrid 1-1, în La Liga
  • Athletic Bilbao - Real Madrid 0-3, în La Liga
  • Real Madrid - Celta Vigo 0-2, în La Liga
  • Real Madrid - Manchester City 1-2, în Liga Campionilor

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Real Madrid barcelona Xabi Alonso osasuna FANI la liga
