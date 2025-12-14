Ironie la adresa lui Real Madrid  VIDEO: Ce au scandat fanii Barcelonei în ultimul meci din La Liga

- Barcelona - Osasuna 2-0. În repriza secundă a meciului de pe Camp Nou, fanii catalanilor au profitat de situația dificilă de la Real Madrid și și-au ironizat marea rivală.
- Ce au scandat suporterii echipei pregătite de Hansi Flick, mai jos.
Sâmbătă, Barcelona a întâlnit Osasuna în cadrul etapei 16 din La Liga. Catalanii s-au impus cu scorul de 2-0, grație „dublei” reușite de Raphinha în minutele 70 și 86.
Barcelona - Osasuna 2-0. Fanii catalanilor: „Xabi, rămâi!”
În repriza a doua a meciului, fanii Barcelonei au scandat pe întreg stadionul „Xabi, rămâi! Xabi Rămâi!”.
Din cauza rezultatelor slabe ale „galacticilor” din ultima vreme, s-a tot vorbit despre o potențială plecare a lui Xabi Alonso de pe banca Realului, chiar dacă tehnicianul nu se gândește la demisie.
Suporterii Barcelonei au profitat din plin de situație pentru a ataca marea rivală, care a obținut doar 2 victorii în ultimele 8 meciuri din toate competițiile.
Xabi Alonso a preluat-o pe Real Madrid în această vară, după experiența nemaipomenită la Bayer Leverkusen, alături de care a reușit să câștige titlul în Bundesliga și să joace finala Europa League.
Contractul tehnicianului cu formația de pe „Santiago Bernabeu” se întinde pe o perioadă de trei sezoane, urmând să expire în anul 2028.
După victoria cu Osasuna, Barcelona este lider în La Liga și s-a distanțat la 7 puncte de Real Madrid, dar care are un meci mai puțin disputat. Catalanii au 43 de puncte, în timp ce marea rivală are 36.
VIDEO. Barcelona - Osasuna 2-0
Real Madrid, probleme mari în defensivă
Xabi Alonso se confruntă cu mari probleme de lot înaintea duelului de duminică cu Alaves. După accidentarea lui Militao, Real Madrid a ajuns să aibă 7 fundași indisponibili pentru meciul din La Liga:
- Eder Militao (accidentat)
- David Alaba (accidentat)
- Alvaro Carreras (suspendat)
- Fran Garcia (suspendat)
- Ferland Mendy (accidentat)
- Trent Alexander-Arnold (accidentat)
- Dani Carvajal (accidentat)
Ultimele 8 rezultate obținute de Real Madrid în toate competițiile:
- Liverpool - Real Madrid 1-0, în Liga Campionilor
- Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0, în La Liga
- Elche - Real Madrid 2-2, în La Liga
- Olympiacos - Real Madrid 3-4, în Liga Campionilor
- Girona - Real Madrid 1-1, în La Liga
- Athletic Bilbao - Real Madrid 0-3, în La Liga
- Real Madrid - Celta Vigo 0-2, în La Liga
- Real Madrid - Manchester City 1-2, în Liga Campionilor