Ironie la adresa lui Real Madrid  VIDEO: Ce au scandat fanii Barcelonei în ultimul meci din La Liga

Barcelona - Osasuna 2-0. În repriza secundă a meciului de pe Camp Nou, fanii catalanilor au profitat de situația dificilă de la Real Madrid și și-au ironizat marea rivală.

Ce au scandat suporterii echipei pregătite de Hansi Flick, mai jos.

Sâmbătă, Barcelona a întâlnit Osasuna în cadrul etapei 16 din La Liga. Catalanii s-au impus cu scorul de 2-0, grație „dublei” reușite de Raphinha în minutele 70 și 86.

Barcelona - Osasuna 2-0 . Fanii catalanilor: „Xabi, rămâi!”

În repriza a doua a meciului, fanii Barcelonei au scandat pe întreg stadionul „Xabi, rămâi! Xabi Rămâi!” .

Din cauza rezultatelor slabe ale „galacticilor” din ultima vreme, s-a tot vorbit despre o potențială plecare a lui Xabi Alonso de pe banca Realului, chiar dacă tehnicianul nu se gândește la demisie.

Suporterii Barcelonei au profitat din plin de situație pentru a ataca marea rivală, care a obținut doar 2 victorii în ultimele 8 meciuri din toate competițiile.

🤣 “Xabi quédate, Xabi quédate”



Los gritos de la afición del FC Barcelona a Xabi Alonso y al Real Madrid



🎥 @quimbg_30 | @jlasof pic.twitter.com/T2uQevhOyK — NEKO Deportes (@NEKODeportes) December 13, 2025

Xabi Alonso a preluat-o pe Real Madrid în această vară, după experiența nemaipomenită la Bayer Leverkusen, alături de care a reușit să câștige titlul în Bundesliga și să joace finala Europa League.

Contractul tehnicianului cu formația de pe „Santiago Bernabeu” se întinde pe o perioadă de trei sezoane, urmând să expire în anul 2028.

După victoria cu Osasuna, Barcelona este lider în La Liga și s-a distanțat la 7 puncte de Real Madrid, dar care are un meci mai puțin disputat. Catalanii au 43 de puncte, în timp ce marea rivală are 36.

VIDEO. Barcelona - Osasuna 2-0

Real Madrid, probleme mari în defensivă

Xabi Alonso se confruntă cu mari probleme de lot înaintea duelului de duminică cu Alaves. După accidentarea lui Militao, Real Madrid a ajuns să aibă 7 fundași indisponibili pentru meciul din La Liga:

Eder Militao (accidentat)

David Alaba (accidentat)

Alvaro Carreras (suspendat)

Fran Garcia (suspendat)

Ferland Mendy (accidentat)

Trent Alexander-Arnold (accidentat)

Dani Carvajal (accidentat)

Ultimele 8 rezultate obținute de Real Madrid în toate competițiile:

Liverpool - Real Madrid 1-0, în Liga Campionilor

Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0, în La Liga

Elche - Real Madrid 2-2, în La Liga

Olympiacos - Real Madrid 3-4 , în Liga Campionilor

, în Liga Campionilor Girona - Real Madrid 1-1, în La Liga

Athletic Bilbao - Real Madrid 0-3 , în La Liga

, în La Liga Real Madrid - Celta Vigo 0-2, în La Liga

Real Madrid - Manchester City 1-2, în Liga Campionilor

