Eder Militao (27 de ani), fundașul lui Real Madrid, a fost diagnosticat cu o ruptură a tendonului bicepsului femural al piciorului stâng.

Jucătorul „galacticilor” s-a accidentat în meciul de duminică cu Celta Vigo, 0-2, și a ieșit de pe teren în minutul 24.

Celta Vigo a produs surpriza etapei 15 din La Liga și a învins-o pe Real Madrid, chiar pe „Santiago Bernabeu”, cu scorul de 2-0, grație „dublei” reușite de Swedberg în minutele 53 și 90+3.

Ionuț Radu, portarul oaspeților, a avut o prestație excepțională, reușind să închidă poarta în fața superstarurilor lui Xabi Alonso.

Eder Militao a suferit o accidentare gravă

Real Madrid a confirmat gravitatea accidentării fundașului brazilian. Este vorba de o ruptură a tendonului bicepsului femural al piciorului stâng.

„În urma testelor la care a fost supus jucătorul nostru, Éder Militão, de către serviciile medicale ale clubului Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu o ruptură a tendonului bicepsului femural al piciorului stâng, care afectează în mod specific tendonul proximal . Evoluția sa va fi monitorizată”, a transmis Real Madrid pe site-ul oficial.

Astfel, accidentarea suferită de Eder Militao l-ar putea ține departe de teren aproximativ 4 luni, anunță marca.com. Brazilianul ar putea reveni în aprilie anul viitor.

Fundașul lui Real Madrid a suferit accidentarea fără să fi avut vreun contact cu un adversar.

În minutul 24, Militao a alergat după Pablo Duran, jucătorul Celtei Vigo, pentru a-l deposeda. Brazilianul a reușit acest lucru, trimițând mingea în afara terenului, dar a căzut și a acuzat dureri.

Militao nu a mai putut continua și a fost înlocuit cu Antonio Rudiger.

De la început, accidentarea lui Militão ne-a afectat. Ne-a luat ceva timp să ne revenim mental Xabi Alonso, antrenor Real Madrid, după meciul cu Celta Vigo

Eder Militao, chinuit de accidentări

Accidentarea suferită de Militao a venit într-un moment în care avea prestații solide în apărarea Realului.

În ultimii doi ani, brazilianul a trecut peste două leziuni ale ligamentului încrucișat anterior și și-a recăpătat, treptat, locul de titular în echipa lui Xabi Alonso.

În august 2023, el a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului stâng.

Un an mai târziu, în noiembrie 2024, a suferit o accidentare asemănătoare la genunchiul drept, care l-a ținut departe de teren aproximativ 7 luni.

La a doua accidentare la ligamentele încrucișate, m-am gândit să renunț la fotbal Eder Militao, fundaș Real Madrid

În acest sezon, Eder Militao a jucat în 16 partide pentru Real Madrid și a reușit să marcheze un singur gol, în partida câștigată cu Espanyol, 2-0, în etapa 5 din La Liga.

Real Madrid, probleme mari în defensivă

După accidentarea lui Militao, formația antrenată de Xabi Alonso are probleme din ce în ce mai mari în apărare.

În partida cu Celta Vigo, Fran Garcia și Alvaro Carreras, ambii fundași ai „galacticilor” au fost eliminați și vor rata următorul meci de campionat cu Alaves, de duminică.

Real Madrid are și alți jucători accidentați, singurii fundași de meserie care vor putea evolua în partida din etapa 16 fiind Dean Huijsen, Antonio Rudiger și Raul Asencio.

Fundașii lui Real Madrid care nu vor putea juca cu Alaves:

Eder Militao (accidentat)

David Alaba (accidentat)

Alvaro Carreras (suspendat)

Fran Garcia (suspendat)

Ferland Mendy (accidentat)

Trent Alexander-Arnold (accidentat)

Dani Carvajal (accidentat)

Pentru Real Madrid urmează duelul cu Manchester City de miercuri, de la ora 22:00, din grupa principală a Ligii Campionilor. Meciul va fi transmis pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar și în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.

Lider în La Liga e Barcelona, cu 40 de puncte, urmată de Real Madrid, cu 36 de puncte, și Villarreal, cu 35 de puncte.

