Barcelona - Real Sociedad 2-1. Catalanii au avut în primul „11” de duminică un alt tânăr talent, crescut în academia clubului.

Pedro Fernandez (17 ani), mijlocaș ofensiv, a fost trimis pe teren din postura de titular în meciul care a marcat debutul său în La Liga.

După lista lungă de tineri jucători produși în „La Masia” în ultimii ani, Barcelona a trecut acum la „generația 2008”, după ce anul precedent s-au remarcat mai mulți puști născuți în 2007, printre care Lamine Yamal sau Pau Cubarsi.

Cu Lamine Yamal aflat pe bancă pentru prima dată după accidentare și cu Raphinha recent accidentat și el, Hansi Flick a decis să-i facă loc în echipă lui Pedro Fernandez, jucător născut pe 12 ianuarie 2008.

Acesta a fost trimis pe teren încă din primul minut, în spatele vârfului Robert Lewandowski.

La pauza meciului cu Real Sociedad, Fernandez a fost înlocuit de Dani Olmo, alt jucător crescut cândva în „La Masia”.

Fernandez a mai evoluat până acum pentru echipa mare a Barcelonei doar în amicale, reușind chiar să și marcheze în această vară, în partida pregătire cu Vissel Kobe, scor 3-1, la doar 9 minute de la intrarea sa pe teren.

În actualul lot al formației „blaugrana” se regăsește un număr mare de jucători formați în propria academie, printre care:

Lamine Yamal

Pau Cubarsi

Fermin Lopez

Pedri

Gavi

Alejandro Balde

Marc Casado

Hector Fort

Marc Bernal

Dani Olmo

