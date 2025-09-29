„Un singur lucru trebuie să facă”  Ce spune Mircea Lucescu despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev: „Și eu am fost la fel”

Mircea Lucescu (80 de ani) susține că Vladislav Blănuță (23 de ani) nu va fi dat afară de Dinamo Kiev.

Selecționerul României e convins că cei din conducerea clubului ucrainean vor continua să îl apere în fața ultrașilor.

Vladislav Blănuță a intrat în dizgrația fanilor, după transferul de la FCU Craiova, din cauza postărilor sale pro-ruse de pe rețelele de socializare.

Mircea Lucescu, despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev: „Un singur lucru trebuie să facă”

Întrebat dacă Vladislav Blănuță va fi dat afară de Dinamo Kiev, Mircea Lucescu a spus pentru fanatik.ro:

„ În niciun caz. Dinamo Kiev e un club extrem de serios. Frații Surkis sunt oameni de o corectitudine exemplară. Îl vor apăra până la capăt , după greșeala pe care el a făcut-o. E sub presiunea suporterilor. Și eu am fost sub presiune.

Cât am fost eu la Șahtior Donețk, au schimbat vreo 12 antrenori. Suporterii nu au uitat lucrul ăsta. Te țin într-o presiune permanentă. Singurul lucru pe care trebuie să îl facă e să marcheze goluri.

Nu îl dau afară. Timpul le aranjează pe toate. Clubul îl va apăra cu siguranță. E un club serios, cu o tradiție și o experiență fantastică”.

2 milioane de euro valorează Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt

Vladislav Blănuță, protejat de Igor Surkis: atacantul nu va pleca de la Dinamo Kiev

Igor Surkis, patronul formației din capitala Ucrainei, a spus că are încredere totală în Vladislav Blănuță.

Surkis nu ia în calcul vânzarea jucătorului în iarnă pentru a recupera investiția și consideră că Blănuță are potențialul de a confirma.

Asta mai ales într-un moment în care Dinamo Kiev nu dispune de prea multe soluții în compartimentul ofensiv. Iar accest sprijin poate cântări decisiv în reglarea relațiilor Blănuță - fani.

