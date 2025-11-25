„Absurd și intolerabil” Bayern atacă frontal Barcelona: „Nu ar juca în prima divizie a niciunei alte țări!”

Uli Hoeness (73 de ani), președintele de onoare a lui Bayern Munchen, a criticat managementul defectuos al celor de la FC Barcelona.

Oficialul germanilor le-a oferit un sfat conducătorilor de pe Camp Nou.

Barcelona a revenit pe Camp Nou după doi ani, însă problemele clubului continuă.

Uli Hoeness, despre Barcelona: „Absurd și intolerabil”

Președintele de onoare a celor de la Bayern Munchen, Uli Hoeness, a criticat dur actuala conducere a clubului catalan, care a acumulat o datorie istorică.

„Este absurd că au o datorie de peste 1,3 miliarde de euro. Este absurd și intolerabil. În orice altă țară, cu această datorie, nu ar putea juca în prima divizie. Absolut… și aici nu se întâmplă nimic”, a spus oficialul echipei de pe Allianz Arena, la podcastul „OMR”, potrivit publicației spaniole Marca.

Germanul i-a îndemnat, indirect, pe conducătorii de pe Camp Nou să își îndrepte atenția spre modelul de management al bavarezilor:

„Barca nu este modelul de management pe care mi-l imaginez pentru o echipă. Contrastează puternic cu controlul pe care îl avem la Bayern și cu finanțele noastre solide, care ar trebui să fie un exemplu pentru cluburile europene.

Este clar că un management solid, o judecată financiară solidă și calitatea sportivă nu depind de manevre contabile riscante”.

Uli Hoemness: „Ar paraliza imediat în Germania”

Uli Hoennes crede că Barcelona ar avea probleme serioase dacă ar fi supusă unui proces de licențiere asemănător cu cel din Bundesliga.

„Reglementările stricte germane privind licențierea și presiunea auditurilor ar paraliza imediat un club cu o datorie de 1,3 miliarde de euro”, a concluzionat președintele de imagine a celor de la Bayern Munchen.

Barcelona nu a avut probleme cu înscrierea în La Liga, însă Federația Spaniolă de Fotbal a refuzat inițial, sezonul trecut, să înregistreze contractele lui Dani Olmo și Pau Victor.

Problemele financiare de la Barcelona persistă de mai mulți ani

Joan Laporta a fost reales președinte al clubului în martie 2021 (al doilea mandat), după șase ani și zece luni de cheltuieli masive cu Josep Maria Bartomeu.

Din cauza datoriilor, Barca a avut dificultăți în ultimele veri inclusiv în a înregistra jucători noi, făcând tot felul de trucuri financiare pentru ca antrenorul să aibă lotul dorit.

Problemele financiare și riscul de a nu putea înregistra contractele au ridicat semne de întrebare jucătorilor în momentul în care au fost ofertați de Barcelona.

Printre aceștia se numără și Nico Williams, care a optat să își prelungească contractul cu Athletic Bilbao, până în anul 2035.

