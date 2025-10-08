La Liga se mută în SUA Anunț oficial: Barcelona va juca la Miami în decembrie!

Javier Tebas (63 de ani), președintele La Liga, a anunțat oficial că meciul Villarreal-Barcelona, din etapa #17, se va juca la Miami, în Statele Unite.

Meciul va avea loc pe 21 decembrie și se va disputa pe Hard Rock Stadium.

În afară de acea partidă, și AC Milan - Como, din cadrul etapei #16 din Serie A, se va disputa în afara Europei, mai exact în Australia.

Javier Tebas, anunț oficial: „Villarreal - Barcelona se va juca la Miami”

După aprobarea primită de la UEFA, președintele La Liga a precizat care va fi data și locația unde se desfășura meciul dintre Villarreal și Barcelona din etapa #17.

„Cu excepția unei mici chestiuni formale, putem spune că sâmbătă, 20 decembrie (21 decembrie în Europa), se va juca la Miami un meci oficial din La Liga, Villarreal - Barcelona, un meci cu puncte în joc.

În loc să se joace pe Estadio de la Cerámica din Villarreal, meciul se va juca pe Hard Rock Stadium”, a declarat Javier Tebas, potrivit marca.com.

Nu mi-e teamă că alte ligi, cum ar fi Premier League, vor veni în Spania să joace un meci. Vom fi acolo cu patru sau cinci săptămâni înainte de evenimentul sportiv și după aceea vom prezenta activitățile La Liga, de la liga noastră pentru persoane cu dizabilități, cluburile cu ambasadorii lor. Javier Tebas

Beneficii pentru fanii Villarreal

Villarreal a confirmat prin intermediul unui comunicat că își va recompensa fanii care vor rata duelul cu Barcelona de pe teren propriu.

„Au fost planificate măsuri pentru a compensa deținătorii de abonamente ai clubului gazdă. Deținătorii de abonamente Villarreal CF vor putea călători gratuit la meci, iar cei care aleg să nu călătorească la Miami vor beneficia de o reducere de 30% la abonament, ca parte a măsurilor de compensare menite să le răsplătească loialitatea și sprijinul”, a anunțat Villarreal pe site-ul oficial.

Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta”

„Meciurile din campionat ar trebui jucate pe teren propriu. Orice alt scenariu ar priva fanii loiali, care merg la meciuri, și ar putea introduce elemente de distorsionare a competițiilor.

Deși este regretabil că trebuie să permitem desfășurarea acestor două meciuri, această decizie este excepțională și nu trebuie considerată un precedent.

Angajamentul nostru este clar: să protejăm integritatea ligilor naționale și să ne asigurăm că fotbalul rămâne ancorat în mediul său de origine”, a transmis Ceferin, conform theguardian.com.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport