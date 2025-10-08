„Familia mi-a spus că e timpul să mă retrag”  Moment emoționant la conferința Portugaliei » Cristiano Ronaldo: „Acum am altă filosofie”

Cristiano Ronaldo (40 de ani), atacantul lui Al-Nassr, a precizat de ce nu vrea să se retragă din fotbal, în ciuda vârstei înaintate pentru un fotbalist.

Căpitanul naționalei Portugaliei a declarat că și-a schimbat și abordarea față de obiectivele sale.

Marți, în cadrul galei Portugal Football Globes, Cristiano Ronaldo a câștigat Premiul Prestige, oferit ca o recunoaștere specială pentru cariera sa.

Starul portughez a ținut să sublinieze că acest premiu nu este unul „al despărțirii” sau al unui „sfârșit de carieră”.

Cristiano Ronaldo nu vrea să se retragă: „Cred că încă produc lucruri bune”

Chiar dacă cei din jurul său îl întreabă de ce nu se retrage din fotbal, Cristiano Ronaldo susține că nu are niciun motiv să facă asta.

„Oamenii, în special familia mea, spun: «E timpul să te retragi. Ai realizat totul. De ce vrei să înscrii 1000 de goluri? » . Dar eu nu gândesc așa.

Cred că încă produc lucruri bune, ajut clubul meu și echipa națională, așa că de ce să nu joc în continuare? Sunt sigur că, atunci când voi termina, voi pleca cu un sentiment de împlinire, pentru că am dat totul.

Știu că nu mai am mulți ani în față, dar încerc să mă bucur la maximum de cei puțini pe care îi mai am”, a declarat Cristiano Ronaldo, conform abola.pt.

Cristiano Ronaldo a ajuns la 1.283 de meciuri jucate în carieră, atât pentru echipele de club, cât și pentru naționala Portugaliei. Acesta a înscris și 946 de goluri în total.

Cristiano Ronaldo, despre filosofia după care se ghidează: „Fac planuri pe termen scurt”

Starul portughez a explicat că, odată cu creșterea în vârstă, și-a schimbat modul de gândire și nu-și mai face planuri pe termen lung.

„Dacă ar fi fost acum 20 de ani, aș fi spus că vreau să «cuceresc lumea». Acum nu mai văd lucrurile așa. Vârsta îți permite să gândești diferit. Am o filosofie de a trăi clipa.

Lucrurile trec atât de repede, se schimbă, și nu poți face planuri pe termen lung. În acest moment, fac planuri pe termen scurt, pentru că asta îmi dă mai multă motivație.

Mă face să vreau să trăiesc mai mult. Asta încerc să fac: să mă bucur de fiecare zi, de fiecare antrenament, de fiecare meci. Restul se va rezolva de la sine”, a mai spus Cristiano Ronaldo, conform sursei citate.

Ronaldo are obiectivul stabilit la națională: „Să câștigăm Cupa Mondială”

Naționala Portugaliei va juca luna aceasta încă două meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026: cu Irlanda și Ungaria.

Cristiano Ronaldo a vorbit și despre cele două partide și a menționat care este obiectivul Portugaliei:

„Trebuie să mergem la Cupa Mondială și să câștigăm, dar totul trebuie luat pas cu pas.

Acum avem aceste două meciuri și, așa cum a spus antrenorul Roberto Martinez în conferința de presă, trebuie să ne bucurăm de moment. Jucăm acasă, cu fanii noștri, și știm că atunci când jucăm acasă suntem foarte puternici”.

Portugalia va juca sâmbătă, 11 octombrie, cu Irlanda și pe 14 octombrie cu Ungaria, în cadrul grupei F din preliminariile pentru CM 2026.

Pentru mine, este o onoare să joc pentru echipa națională. Simt întotdeauna că poporul portughez este de partea noastră, indiferent dacă meciul merge bine sau rău, ne ajută întotdeauna. Cristiano Ronaldo

