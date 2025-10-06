UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”

UEFA a luat o decizie istorică! Forul european a acceptat ca două meciuri, din La Liga, respectiv Serie A, să se dispute în afara Europei.

Este vorba despre partidele Villarreal - Barcelona (21 decembrie, etapa #17) și AC Milan - Como (21 decembrie, etapa #16).

UEFA a luat o decizie fără precedent

După ce Comitetul Executiv s-a întrunit pentru a lua o decizie în acest sens, UEFA a mai organizat o rundă de consultări pentru a evalua situația, pentru că suporterii și-au exprimat nemulțumirea față de disputarea meciurilor de campionat într-o altă țară.

De asemenea, federațiile din Spania și Italia au cerut și ele ca decizia să fie discutată într-o adunare generală.

Cum regulamentul FIFA nu este suficient de clar în acest sens, Comitetul Executiv al UEFA a aprobat cele două solicitări, astfel că Barcelona și AC Milan vor juca în Statele Unite, respectiv Australia.

Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta”

„Meciurile din campionat ar trebui jucate pe teren propriu. Orice alt scenariu ar priva fanii loiali, care merg la meciuri, și ar putea introduce elemente de distorsionare a competițiilor.

Deși este regretabil că trebuie să permitem desfășurarea acestor două meciuri, această decizie este excepțională și nu trebuie considerată un precedent.

Angajamentul nostru este clar: să protejăm integritatea ligilor naționale și să ne asigurăm că fotbalul rămâne ancorat în mediul său de origine”, a transmis Ceferin, conform theguardian.com.

