Contract cu AC Milan  Cine e atacantul român pe care pariază formația lui Max Allegri

Francesco Domniței (18 ani), atacantul României U18, a semnat cu AC Milan primul său contract profesionist din carieră.

Internaționalul român s-a născut în Italia, dar are cetățenie română. Domniței și-a început cariera la echipele de juniori ale lui AC Milan.

Francesco Domniței a semnat cu AC Milan

Anunțul a fost făcut chiar de clubul italian pe site-ul oficial.

„AC Milan anunță că Francesco Domniței a semnat primul său contract profesional.

Atacantul născut în 2007 va continua să facă parte din Proiectul Milan Futuro, o inițiativă dedicată creșterii și dezvoltării tinerelor talente”, se arată în comunicatul transmis de echipa antrenată de Massimiliano Allegri.

Pentru echipele de juniori ale „rossonerilor”, tânărul atacant român a jucat în 46 de partide și a reușit să înscrie de 7 ori.

Pe lângă Francesco Domniței, la AC Milan mai sunt doi români: fundașii Matteo Duțu și Andrei Coubiș. Ultimul dintre ei este împrumutat pentru un sezon la Sampdoria, în Serie B.

4 selecții pentru naționala U18 a României are Francesco Domniței

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport