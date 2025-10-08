Contract cu AC Milan  Cine e atacantul român pe care pariază formația lui Max Allegri

- Francesco Domniței (18 ani), atacantul României U18, a semnat cu AC Milan primul său contract profesionist din carieră.
Internaționalul român s-a născut în Italia, dar are cetățenie română. Domniței și-a început cariera la echipele de juniori ale lui AC Milan.
Francesco Domniței a semnat cu AC Milan
Anunțul a fost făcut chiar de clubul italian pe site-ul oficial.
„AC Milan anunță că Francesco Domniței a semnat primul său contract profesional.
Atacantul născut în 2007 va continua să facă parte din Proiectul Milan Futuro, o inițiativă dedicată creșterii și dezvoltării tinerelor talente”, se arată în comunicatul transmis de echipa antrenată de Massimiliano Allegri.
Pentru echipele de juniori ale „rossonerilor”, tânărul atacant român a jucat în 46 de partide și a reușit să înscrie de 7 ori.
Pe lângă Francesco Domniței, la AC Milan mai sunt doi români: fundașii Matteo Duțu și Andrei Coubiș. Ultimul dintre ei este împrumutat pentru un sezon la Sampdoria, în Serie B.