ROMÂNIA - MOLDOVA. „Tricolorii” susțin ultimul meci amical înaintea duelului cu cea mai bine cotată națională din Grupa H a preliminariilor CM 2026.

România - Moldova se joacă joi, de la ora 21:00, pe Arena Națională, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

România se pregătește, cu un amical în fața Moldovei, pentru duelul de foc contra Austriei, care se va disputa duminică.

Cine transmite la TV partida România - Moldova

Partida de joi, de pe Arena Națională, va fi transmisă în direct pe canalul Prima TV.

Acesta este primul meci al „tricolorilor” din luna octombrie și reprezintă ultimul meci amical înaintea duelului contra Austriei, care poate fi decisiv pentru soarta calificării la turneul final din America.

Ultimul duel dintre România și Republica Moldova a avut loc în noiembrie 2022 și s-a încheiat prin victoria categorică a „tricolorilor”, la Chișinău, 5-0.

Interes scăzut pentru România - Republica Moldova

După codul roșu de furtuni din sudul țării, numărul de bilete vândute pentru meciul de joi este sub jumătate din capacitatea arenei.

Cu mai puțin de 36 de ore până la startul amicalului au fost achiziționate doar 15.000 de bilete.

Drept comparație, la duelul amical contra Canadei, din luna septembrie, 0-3, au fost prezenți 29.125 de spectatori în tribunele Arenei Naționale.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

