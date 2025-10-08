 Cine transmite la TV România - Moldova Unde se vede ultimul test al „tricolorilor” înaintea duelului decisiv cu Austria +10 foto
Cine transmite România - Republica Moldova FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro
Nationala

Cine transmite la TV România - Moldova Unde se vede ultimul test al „tricolorilor” înaintea duelului decisiv cu Austria

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 22:23
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 22:23
  • ROMÂNIA - MOLDOVA. „Tricolorii” susțin ultimul meci amical înaintea duelului cu cea mai bine cotată națională din Grupa H a preliminariilor CM 2026.
  • România - Moldova se joacă joi, de la ora 21:00, pe Arena Națională, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

România se pregătește, cu un amical în fața Moldovei, pentru duelul de foc contra Austriei, care se va disputa duminică.

„Vrem totul” Austriecii ne avertizează. Știu ce vor găsi la București: „E sub presiune”. Ținta lui Arnautovic
Citește și
„Vrem totul” Austriecii ne avertizează. Știu ce vor găsi la București: „E sub presiune”. Ținta lui Arnautovic
Citește mai mult
„Vrem totul” Austriecii ne avertizează. Știu ce vor găsi la București: „E sub presiune”. Ținta lui Arnautovic

Cine transmite la TV partida România - Moldova

Partida de joi, de pe Arena Națională, va fi transmisă în direct pe canalul Prima TV.

Acesta este primul meci al „tricolorilor” din luna octombrie și reprezintă ultimul meci amical înaintea duelului contra Austriei, care poate fi decisiv pentru soarta calificării la turneul final din America.

Galerie foto (10 imagini)

Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională) Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională) Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională) Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională) Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională)
+10 Foto
labels.photo-gallery

Ultimul duel dintre România și Republica Moldova a avut loc în noiembrie 2022 și s-a încheiat prin victoria categorică a „tricolorilor”, la Chișinău, 5-0.

Interes scăzut pentru România - Republica Moldova

După codul roșu de furtuni din sudul țării, numărul de bilete vândute pentru meciul de joi este sub jumătate din capacitatea arenei.

Cu mai puțin de 36 de ore până la startul amicalului au fost achiziționate doar 15.000 de bilete.

Drept comparație, la duelul amical contra Canadei, din luna septembrie, 0-3, au fost prezenți 29.125 de spectatori în tribunele Arenei Naționale.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

„Gică, nu Ianis Hagi” Alegerea făcută de selecționerul Moldovei înainte de meciul cu România » Vadim Rață: „Pe teren nu va fi meciul prieteniei”
Nationala
21:04
„Gică, nu Ianis Hagi” Alegerea făcută de selecționerul Moldovei înainte de meciul cu România » Vadim Rață: „Pe teren nu va fi meciul prieteniei”
Citește mai mult
„Gică, nu Ianis Hagi” Alegerea făcută de selecționerul Moldovei înainte de meciul cu România » Vadim Rață: „Pe teren nu va fi meciul prieteniei”
Adunare Generală cu jigniri și insulte AUDIO. Răzvan Burleanu l-a făcut „maimuțoi” pe avocatul lui Adrian Mititelu: „Apărați-vă infractorul!”
Diverse
20:04
Adunare Generală cu jigniri și insulte AUDIO. Răzvan Burleanu l-a făcut „maimuțoi” pe avocatul lui Adrian Mititelu: „Apărați-vă infractorul!”
Citește mai mult
Adunare Generală cu jigniri și insulte AUDIO. Răzvan Burleanu l-a făcut „maimuțoi” pe avocatul lui Adrian Mititelu: „Apărați-vă infractorul!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
amical romania Republica Moldova cine transmite la tv
Știrile zilei din sport
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09:00
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Superliga
08.10
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Citește mai mult
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Diverse
08.10
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Citește mai mult
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi
Diverse
10:34
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea statutului de neutralitate pentru sportivi
Citește mai mult
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
16:58
Cristian Tudor Popescu Nole n-a jucat cu nimeni
Cristian Tudor Popescu  Nole n-a jucat cu nimeni
16:39
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
17:01
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Top stiri din sport
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Diverse
09:37
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Citește mai mult
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Tenis
12:56
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Citește mai mult
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Alte sporturi
11:16
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Citește mai mult
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Campionate
11:04
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Citește mai mult
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 27 rapid 12 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share