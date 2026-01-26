„Nu mă interesează aroganțele” Ioan Varga, prima reacție după victoria clară cu FCSB: „Se vede că sunt plătiți la zi!”

FCSB - CFR CLUJ 1-4. Ioan Varga, patronul formației din Gruia, a vorbit despre victoria categorică a echipei sale de pe Arena Națională.

Varga a ținut să-l laude pe Daniel Pancu (48 de ani) și este convins că acesta își va îndeplini obiectivul principal, accederea în play-off, cel care părea departe atunci când tehnicianul a preluat echipa.

FCSB - CFR CLUJ 1-4 . Ioan Varga: „Pancu reglează încet-încet lucrurile și face treabă”

„Felicitări tuturor băieților! Echipa Îmi aduce sentimentul de formația aia pe care am preluat-o și am crezut că vom face superperformanțe. Pancu reglează încet-încet lucrurile și face treabă.

O echipă de play-off, normal, cred în CFR că va ajunge acolo! Simt că putem, n-o mai lălăim, nu mai pierdem aiurea. Suntem acolo aproape de playoff, au dat dovadă că sunt bărbați, toți din echipă.

Încep să dea randament toți, se vede că sunt plătiți la zi. De acum așa vreau sa fie mereu! Eu sunt băiat respectuos. Cine a fost mai eficient a câștigat. Cei de la FCSB nu au ieșit total din play-off. Dar eu mă concentrez la echipa mea. Targetul nostru e play-off-ul, nu răzbunarea.

N-am nimic cu Gigi, nu sunt răutăcios. Am dovedit pe teren! Eu mă concentrez să învingă CFR și să ajungem în play-off. Important e că am echipa de care sunt mândru, de la antrenor la jucători, staff, magazineri, doctori etc.

Nu mă interesează aroganțele, ci punctele! Iar ele sunt la CFR și mergem mai departe. Apoi, dacă intram în play-off, va fi alt campionat”, a declarat Ioan Varga, citat de gsp.ro.

După succesul cu FCSB, CFR Cluj a urcat pe locul 9, cu 32 de puncte, la 4 în spatele rivalei U, formație ce se află pe ultimul loc ce asigură calificarea în play-off.

Programul CFR-ului până la finalul sezonului regulat:

Metaloglobus (acasă)

UTA (deplasare)

U Cluj (acasă)

Hermannstadt (deplasare)

Petrolul (acasă)

Farul (deplasare)

Dinamo (acasă)

VIDEO. Golul marcat de Korenica în FCSB - CFR Cluj 1-4

