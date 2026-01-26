Etapă perfectă pentru Inter Pași greșiți pentru rivalele lui Chivu în lupta pentru titlu! Cum arată ierarhia din Serie A

Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu (45 de ani), are un avans de 5 puncte față de rivala AC Milan, după ce „diavolii” au remizat în duelul cu Roma.

Napoli, campioana en-titre, e la 9 lungimi distanță după eșecul cu Juventus, scor 0-3.

Cristi Chivu se află la primul sezon pe banca lui Inter și la al doilea în fotbalul profesionist. Și a obținut un avantaj important în lupta pentru primul titlu ca antrenor.

Inter profită de pașii greșiți făcuți de Milan, Napoli și Roma

Inter Milano a ajuns la zece meciuri consecutive fără înfrângere, după victoria cu Pisa, în care a revenit de la 0–2 și s-a impus cu 6–2.

Rivalele Milan și Roma s-au încurcat reciproc pe Olimpico. Oaspeții au deschis 1–0, prin De Winter (62), după o pasă a lui Modric, însă Pellegrini a restabilit egalitatea în minutul 74, din penalty, și a stabilit scorul final.

FOTO: Inter - Pisa 6-2

Napoli a ajuns pe locul 4, cu 43 de puncte, și e la 9 puncte de lider, după ce a pierdut categoric în fața lui Juventus, scor 0–3.

Jonathan David a deschis scorul în minutul 22, Kenan Yildiz a majorat diferența în minutul 77, iar Filip Kostic a închis tabela în minutul 86.

Clasamentul în Serie A

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Inter 22 52 2 AC Milan 22 47 3 AS Roma 22 43 4 Napoli 22 43 5 Juventus 22 42 6 Como 22 40 7 Atalanta 22 35 8 Bologna 22 30 9 Lazio 22 29 10 Udinese 21 26 11 Sassuolo 22 26 12 Cagliari 22 25 13 Genoa 22 23 14 Cremonese 22 23 15 Parma 22 23 16 Torino 22 23 17 Lecce 22 18 18 Fiorentina 22 17 19 Verona 21 14 20 Pisa 22 14

