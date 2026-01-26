Etapă perfectă pentru Inter Pași greșiți pentru rivalele lui Chivu în lupta pentru titlu! Cum arată ierarhia din Serie A

- Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu (45 de ani), are un avans de 5 puncte față de rivala AC Milan, după ce „diavolii” au remizat în duelul cu Roma.
- Napoli, campioana en-titre, e la 9 lungimi distanță după eșecul cu Juventus, scor 0-3.
Cristi Chivu se află la primul sezon pe banca lui Inter și la al doilea în fotbalul profesionist. Și a obținut un avantaj important în lupta pentru primul titlu ca antrenor.
Inter profită de pașii greșiți făcuți de Milan, Napoli și Roma
Inter Milano a ajuns la zece meciuri consecutive fără înfrângere, după victoria cu Pisa, în care a revenit de la 0–2 și s-a impus cu 6–2.
Rivalele Milan și Roma s-au încurcat reciproc pe Olimpico. Oaspeții au deschis 1–0, prin De Winter (62), după o pasă a lui Modric, însă Pellegrini a restabilit egalitatea în minutul 74, din penalty, și a stabilit scorul final.
FOTO: Inter - Pisa 6-2
Galerie foto (4 imagini)
Napoli a ajuns pe locul 4, cu 43 de puncte, și e la 9 puncte de lider, după ce a pierdut categoric în fața lui Juventus, scor 0–3.
Jonathan David a deschis scorul în minutul 22, Kenan Yildiz a majorat diferența în minutul 77, iar Filip Kostic a închis tabela în minutul 86.
Clasamentul în Serie A
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Inter
|22
|52
|2
|AC Milan
|22
|47
|3
|AS Roma
|22
|43
|4
|Napoli
|22
|43
|5
|Juventus
|22
|42
|6
|Como
|22
|40
|7
|Atalanta
|22
|35
|8
|Bologna
|22
|30
|9
|Lazio
|22
|29
|10
|Udinese
|21
|26
|11
|Sassuolo
|22
|26
|12
|Cagliari
|22
|25
|13
|Genoa
|22
|23
|14
|Cremonese
|22
|23
|15
|Parma
|22
|23
|16
|Torino
|22
|23
|17
|Lecce
|22
|18
|18
|Fiorentina
|22
|17
|19
|Verona
|21
|14
|20
|Pisa
|22
|14