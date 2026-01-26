Etapă perfectă pentru Inter Pași greșiți pentru rivalele lui Chivu în lupta pentru titlu! Cum arată ierarhia din Serie A +4 foto
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Etapă perfectă pentru Inter Pași greșiți pentru rivalele lui Chivu în lupta pentru titlu! Cum arată ierarhia din Serie A

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 00:45
alt-text Actualizat: 26.01.2026, ora 00:45
  • Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu (45 de ani), are un avans de 5 puncte față de rivala AC Milan, după ce „diavolii” au remizat în duelul cu Roma.
  • Napoli, campioana en-titre, e la 9 lungimi distanță după eșecul cu Juventus, scor 0-3.

Cristi Chivu se află la primul sezon pe banca lui Inter și la al doilea în fotbalul profesionist. Și a obținut un avantaj important în lupta pentru primul titlu ca antrenor.

Inter profită de pașii greșiți făcuți de Milan, Napoli și Roma

Inter Milano a ajuns la zece meciuri consecutive fără înfrângere, după victoria cu Pisa, în care a revenit de la 0–2 și s-a impus cu 6–2.

Rivalele Milan și Roma s-au încurcat reciproc pe Olimpico. Oaspeții au deschis 1–0, prin De Winter (62), după o pasă a lui Modric, însă Pellegrini a restabilit egalitatea în minutul 74, din penalty, și a stabilit scorul final.

FOTO: Inter - Pisa 6-2

Galerie foto (4 imagini)

Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago
+4 Foto
Napoli a ajuns pe locul 4, cu 43 de puncte, și e la 9 puncte de lider, după ce a pierdut categoric în fața lui Juventus, scor 0–3.

Jonathan David a deschis scorul în minutul 22, Kenan Yildiz a majorat diferența în minutul 77, iar Filip Kostic a închis tabela în minutul 86.

Clasamentul în Serie A

LocEchipaMeciuriPuncte
1Inter2252
2AC Milan2247
3AS Roma2243
4Napoli2243
5Juventus2242
6Como2240
7Atalanta2235
8Bologna2230
9Lazio2229
10Udinese2126
11Sassuolo2226
12Cagliari2225
13Genoa2223
14Cremonese2223
15Parma2223
16Torino2223
17Lecce2218
18Fiorentina2217
19Verona2114
20Pisa2214

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

serie a JUVENTUS Inter Milano as roma ac milan napoli
Special
13:05
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea
Citește mai mult
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea 
19:49
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”
18:56
Cum arată șantierul Dinamo A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil”
Cum arată șantierul Dinamo  A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil”
12:49
UTA Arad- Rapid LIVE de la 20:00 » Echipele de start. Daniel Paraschiv, titular. Moruțan, doar rezervă
UTA Arad- Rapid  LIVE de la 20:00 » Echipele de start. Daniel Paraschiv, titular. Moruțan, doar rezervă
18:36
Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
 Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
