„Nici Barcelona nu-i așa” Doi foști jucători din Generația de Aur au fost șocați de primul „11” folosit de FCSB în meciul cu Petrolul +13 foto
Ilie Dumitrescu FOTO: SportPictures
„Nici Barcelona nu-i așa” Doi foști jucători din Generația de Aur au fost șocați de primul „11” folosit de FCSB în meciul cu Petrolul

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 21:01
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 21:51
  • FCSB - PETROLUL. Basarab Panduru (55 de ani) și Ilie Dumitrescu (56 de ani) au fost surprinși de formula de start inedită folosită de campioana en-titre.
  • Dumitrescu a analizat un jucător titularizat de Elias Charalambous (45 de ani).

Elias Charalambous și Mihai Pintilii au respectat indicațiile date de patron înaintea meciurilor echipei naționale și au alcătuit o formulă de joc inedită, superofensivă.

Doi foști internaționali, surprinși de formula de start a lui FCSB: „Nici Barcelona nu-i așa”

Campioana României a adoptat o formulă fără închizători. În fața fundașilor centrali se află Darius Olaru și Juri Cisotti.

În atacul echipei au mai fost introduși David Miculescu, Florin Tănase, Octavian Popescu și Alexandru Stoian.

Așezarea inedită a „roș-albaștrilor” l-a surprins pe Basarab Panduru, care a comparat formația de joc cu cea de la FC Barcelona.

„Curioasă cel puțin formula. Acum ceva timp ne spuneau ei cum joacă cu 2 închizători, că nu se poate altfel în fotbal. Și au ajuns cu 3 de zece în echipa de start.

Nici la Barcelona nu e așa, Pedri și De Jong sunt optari. Pe Olaru nu-l văd optar. Mai degrabă coboară Tănase. În mai toate meciurile el apare lângă Șut, lângă Lixandru”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport, potrivit gsp.ro.

Formația pusă în teren de Elias Charalambous i-a amintit lui Ilie Dumitrescu de o altă echipă de top din La Liga:

Formula asta de mijlocași centrali îmi aduce aminte de Carlo Ancelotti (n.r. la Real Madrid), cu Luka Modric și Toni Kroos. Gigi Becali a promis că așa va juca de acum înainte.

Lixandru e pe bancă. Și Șut. Ai doi închizători. Unul ar fi putut fi titular. El merge pe Olaru-Cisotti, Pe Miculescu, Tavi Popescu, Tănase. Deci o formulă super ofensivă”, a spus Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

FCSB în meciul cu Petrolul:

  • Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Cisotti, Olaru - Miculescu, F. Tănase, O. Popescu - A. Stoian

Ilie Dumitrescu: „E indisciplinat”

Fostul component al Generației de Aur susține că Darius Olaru va avea o misiune dificilă ca mijlocaș defensiv, având în vedere stilul de joc al lui Juri Cisotti.

„Cu siguranță, echipa asta va avea posesia, va controla jocul. Problema se va pune atunci când se va pierde mingea.

Cisotti e indisciplinat, Olaru trebuie să coboare și să-și accepte poziția. Sau poate joacă Tănase lângă Cisotti. E o formulă interesantă”, a spus Ilie Dumitrescu, conform sursei menționate.

15 apariții
un gol și două pase decisive a reușit Juri Cisotti în acest sezon

