„Niște ipocriți!” Mesaj bizar după întâlnirea dintre Cristiano Ronaldo și Donald Trump: „Îmi amintește de cum Hristos a fost trădat de Iuda”

Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo (40 de ani), a răbufnit la adresa criticilor din Portugalia, în urma vizitei făcute de superstarul lui Al-Nassr la Casa Albă, pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump (73 de ani).

Cristiano Ronaldo a participat marţi seara la un dineu organizat de Donald Trump în cinstea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Katia Aveiro: „Aproape că pare că Cristiano ar fi anunțat sfârșitul lumii”

Superstarul lui Al-Nassr a făcut parte din delegația Arabiei Saudite, țară ce va găzdui Cupa Mondială din 2034, deși regimul condus de Bin Salman a fost acuzat ani la rând de încălcări grave ale drepturilor omului.

Aspru criticat în Portugalia pentru relația strânsă pe care o are cu prințul moștenitor, care este considerat responsabil pentru uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, Ronaldo s-a confruntat cu un nou val de atacuri după întâlnirea cu Donald Trump.

Acest lucru nu i-a picat deloc bine surori sale, Katia Aveiro care a avut un mesaj dur la adresa contestatarilor.

„Ipocriți. Sunteți niște ipocriți. Deodată, a izbucnit o isterie atât de intensă încât a fost înspăimântătoare. Aproape că pare că Cristiano ar fi anunțat sfârșitul lumii.

Este suprarealist și jenant să vezi anumite grupuri panicate. Mai ales în țara mea. Când Ronaldo face ceva ce nu se potrivește scenariului lor”, a fost mesajul transmis de Katia Aveiro prin intermediul rețelelor de socializare, potrivit SportBild.

Katia Aveiro: „Îmi amintește de cum Hristos a fost trădat de Iuda”

Sora lui Ronaldo l-a comparat pe acesta cu Isus și a vorbit despre devotamentul fratelui său față de Portugalia.

„Poartă Portugalia pe umeri de 20 de ani. Asta îmi amintește de cum Hristos a fost trădat de Iuda. Țara mea, din păcate, este o țară ca Iuda. (...)

Știu că e înfricoșător să fii diferit, dar la naiba, ar trebui să te fi obișnuit până acum, pentru numele lui Dumnezeu. Ronaldo nu e ca tine, nu e croit din aceeași pânză. De aceea e unde e acum.

Crezi că lucrurile i-au căzut pur și simplu în brațe? A ajuns în vârf doar pentru că e diferit. În vârful lumii, să știi, al lumii”, a concluzionat Katia Aveiro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport