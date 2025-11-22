FCSB, pas greșit! Campioana se împiedică de Petrolul și ratează ocazia de a se apropia de play-off

FCSB a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa #17 din Liga 1.

Campioana României a rămas pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul a urcat pe poziția 12, cu 16 puncte acumulate.

Elevii lui Elias Charalambous au intrat excelent în joc, în fața celor 8.000 de suporteri prezenți la meci.

La doar al treilea meci ca titular în Superliga în acest sezon, tânărul Alexandru Stoian a fost la înălțime.

Atacantul de 19 ani a atacat un balon în careu și a finalizat excelent, la colțul scurt, încă din minutul 11.

Roș-albaștrii au dominat prima repriză autoritar, au avut două ocazii importante de a-și dubla avantajul, însă mingea a refuzat să intre în poartă.

Deși împinși în propria jumătate în multe momente, elevii lui Eugen Neagoe au construit o fază excelentă în ultimele minute ale primei reprize.

Dongmo a avansat spre careu, dar i-a trimis o pasă prea puternică lui Chică-Roșă, care a avut inspirația să devieze pentru Ricardinho. Portughezul a rămas singur cu portarul, însă Târnovanu a avut o intervenție de impecabilă.

Sălceanu, erou pentru echipa Eugen Neagoe

Startul reprizei secunde a schimbat complet scenariul. În minutul 47, Petrolul a lovit neașteptat.

Sălceanu a primit o minge, la mare distanță de poartă și a decis să riște un șut. Balonul, care a fost deviat de Ngezana, a prins un efect superb.

Târnovanu a atins mingea, dar nu a putut-o opri.

FCSB s-a aruncat apoi în ofensivă, încercând să forțeze victoria. Până în minutul 85, roș-albaștrii reușiseră 24 de șuturi, comparativ cu cele șapte trimise de Petrolul. Totuși, fără efect pe tabelă.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 16 35 2 FC Botoșani 16 32 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 16 30 5 FC Argeș 17 27 6 Farul Constanța 16 25 7 Oțelul Galați 16 23 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 Unirea Slobozia 17 18 12 Petrolul Ploiești 16 16 13 CFR Cluj 16 16 14 Csikszereda 17 16 15 Hermannstadt 16 11 16 Metaloglobus București 16 7

A marcat: A. Stoian (min. 11) / R. Sălceanu (min. 47)

Min. 90+4 - Thiam primește o centrare excelentă de la Alibec, dar trimite direct în brațele lui Krell

Min. 90+1 - Elevii lui Elias Charalambous au trimis 12 șuturi doar în această repriză, însă doar unul pe poartă.

Min. 87 - Schimbare la FCSB: Olaru este înlocuit de Alibec. Și Petrolul intrduce un jucător: Dumitiru intră în locul lui Ricardinho

Min. 84: Doumtsios este introdus în locul lui Chică-Roșă

Min. 84 - Krell primește un cartonaș galben

Min. 77 - Boțogan intră în locul lui Sălceanu

Min. 74 - Politic este introdus în locul lui Pantea

Min. 65 - Thiam și Toma îi înlocuiesc pe Cisotti și pe Stoian

Min. 62 - Olaru, aflat la marginea careului, șutează spre vinclu, dar mingea lovește bara transversală

8.105 suporteri sunt prezenți la meci

Min. 47 - Gol (1-1) Sălceanu primește o minge la marginea terenului, departe de poartă, și decide să șuteze, Balonul prinde un efect superb, după ce îl atinge pe Ngezana. Târnovanu atinge mingea, dar nu reușește să o oprească.

Min. 46 - Meciul se reia

Schimbare la FCSB: Octavian Popescu este înlocuit de Adrian Șut

Eugen Neagoe schimbă și el: Hanca și Dulca îi înlocuiesc pe Guilherme și Mateiu

Min. 45 - Pauză (1-0)

Min. 44 - Mateiu primește un cartonaș galben

Min. 40 – Elevii lui Eugen Neagoe construiesc o fază excelentă: Dongmo pătrunde spre careu și îi pasează puțin prea puternic lui Chică-Roșă, care deviază pentru Ricardinho. Portughezul, rămas singur cu portarul, șutează, însă Târnovanu intervine impecabil

Min. 39 - Miculescu primește mingea la marginea careului, se întoarce spre poartă, dar șutul său trece pe lângă

Min. 31 - Olaru trimite o centrare în careu, însă Tănase reia cu capul mult peste poartă

Min. 13 - Ricardinho ajunge la o minge în marginea careului, dar trimite în plasa laterală

Min. 11 - Gol (1-0) Radunovic trimite o minge în careu, Stoian ajunge la balon și reușește să înscrie cu un șut la colțul scurt.

Min. 10 - Florin Tănase primește un cartonaș galben

Min. 9 - Octavian Popescu centrează pentru David Miculescu în careu, însă acesta trimite pe lângă poartă

Min. 1 - Meciul începe ACUM

Aproximativ 450 de suporteri ai Petrolului au făcut deplasarea pentru a-și susține echipa favorită.

FCSB - Petrolul Ploiești, echipele de start:

FCSB : Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Cisotti, Olaru - Miculescu, F. Tănase, O. Popescu - A. Stoian

: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Cisotti, Olaru - Miculescu, F. Tănase, O. Popescu - A. Stoian Rezerve : M. Udrea, Zima - V. Crețu, A. Dăncuș, D. Alibec, A. Șut, M. Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Thiam

: M. Udrea, Zima - V. Crețu, A. Dăncuș, D. Alibec, A. Șut, M. Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Thiam Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous Petrolul : Krell - P. Papp, Onguene, Guilherme - Ricardinho, A. Mateiu, D. Dongmo, Jyry, R. Sălceanu - Chică-Roșă, G. Grozav

: Krell - P. Papp, Onguene, Guilherme - Ricardinho, A. Mateiu, D. Dongmo, Jyry, R. Sălceanu - Chică-Roșă, G. Grozav Rezerve : Bălbărău, Y. Roche, L. Dumitriu, M. Dulca, C. Tolea, Doukansky, A. Boțogan, S. Hanca, V. Gheorghe, D. Paraschiv, Doumtsios, A. Dumitrache

: Bălbărău, Y. Roche, L. Dumitriu, M. Dulca, C. Tolea, Doukansky, A. Boțogan, S. Hanca, V. Gheorghe, D. Paraschiv, Doumtsios, A. Dumitrache Antrenor : Eugen Neagoe

: Eugen Neagoe Arbitru : Kovacs Szabolcs, Asistenți : Vornicu Adrian, Vişan Florian Alexandru, VAR : Cojocaru Adrian Viorel, AVAR : Călin Iulian

: Kovacs Szabolcs, : Vornicu Adrian, Vişan Florian Alexandru, : Cojocaru Adrian Viorel, : Călin Iulian Stadion: Arena Naţională

Petrolul Ploiești este neînvinsă în ultimele 5 etape. Formația antrenată de Eugen Neagoe a obținut două victorii (1-0 cu CFR Cluj și FC Argeș) și 3 egaluri (0-0 cu Oțelul și Botoșani, 1-1 cu Csikszereda).

De partea cealaltă, FCSB a suferit o singură înfrângere în ultimele 5 meciuri de campionat: 1-2 cu Metaloglobus. Campioana a mai obținut 3 victorii (1-0 cu U Craiova, 4-0 cu UTA Arad și 2-0 cu U Cluj) și un egal (3-3 cu Hermannstadt).

Bucureștenii au înscris cel puțin un gol în 14 dintre cele 16 jocuri disputate în sezonul curent. Ploieștenii au cel mai slab atac din campionat, doar 10 goluri marcate.

Petrolul nu a mai câştigat o dispută din Liga 1 cu FCSB din 9 aprilie 2015, când s-a impus cu 1-0 pe Arena Naţională (gol Gevaro Nepomuceno).

Cea mai recentă confruntare din campionat a avut loc pe 19 iulie 2025, Petrolul - FCSB 0-1 (marcator Florin Tănase), potrivit lpf.ro.

Elias Charalambous: „Suntem pregătiți pentru un meci greu”

Tehnicianul cipriot și-a făcut „temele” pentru o partidă dificilă și a făcut o recapitulare a lotului, din care va absenta Ionuț Cercel.

„Cu noi, toate echipele sunt în formă bună. Suntem pregătiți pentru un meci greu. Când suntem în cea mai bună formă, ne facem lucrurile mai ușoare. Asta mă interesează.

Ne respectăm toți adversarii, dar trebuie să ne vedem de noi și să fim în cea mai bună formă. Toate echipele când joacă cu noi încearcă să se apere bine și să marcheze pe contraatac. Suntem obișnuiți cu asta și avem un plan pregătit.

A fost pauza internațională și am avut mulți jucători la loturile naționale și acum s-au întors. Toți sunt sănătoși, în afara de Cercel. Cel mai probabil, va lipsi mâine.

S-au antrenat foarte bine, au avut sesiuni bune de antrenament. Acum, cu toți jucătorii reveniți, mai avem un antrenament și cred că suntem într-o formă bună. Trebuie să câștigăm trei puncte mâine. Doar la asta ne gândim.

Nu știu dacă a fost bună sau rea această pauză. Cei care au rămas la echipă s-au antrenat foarte bine și am avut oportunitatea de a exersa anumite lucruri specifice care să ne ajute. E o plăcere să avem jucători la echipa națională, ne bucurăm să ajutăm. Sper să avem mai mulți în București.

Crețu și Chiricheș s-au antrenat cu echipa. S-au recuperat complet. Dawa este din ce în ce mai bine. Nu vrem să riscăm cu el pentru că a fost o absență lungă. Când doctorul ne dă undă verde, va juca. Mereu zero risc. Arată din ce în ce mai bine”, a transmis Elias Charalambous la conferința de presă.

Eugen Neagoe: „Îmi doresc să fim susținuți de către suporterii noștri”

„Întâlnim campioana ultimilor doi ani, îmi doresc să fim susținuți de către suporterii noștri și chiar fac un apel către ei să fie prezenți în număr cât mai mare la acest meci. Fără doar și poate, împreună suntem mai puternici și, dacă vom fi uniți, atunci sunt sigur că și evoluția echipei va fi una foarte bună.

Îi cunoaștem foarte bine, joacă de ceva timp împreună și au acelasi staff de multă vreme. Sunt puternici, dar asta nu ne împiedică să mergem la București cu încredere, pentru că și noi avem jucători cu experiență foarte mare. Am dovedit că ne putem lupta de la egal la egal cu orice echipă, chiar dacă ea se numește FCSB și chiar dacă meciul se dispută pe Arena Națională.

Știm că lipsește Bîrligea, dar acum nu pot să spun dacă acesta va fi sau nu un avantaj pentru noi. Că în locul lui va juca Thiam, pe care eu l-am adus în România, sau că va fi Alibec chiar nu contează!

Îi cunosc foarte bine pe amândoi, sunt jucători foarte valoroși, care pot inventa ceva în orice moment, și va trebui să fim foarte atenți. Acum, depinde de noi dacă ne vom ridica la nivelul pe care ni-l dorim. Trebuie să avem un echilibru în tot ceea ce facem, și defensiv, și ofensiv.

Sunt lucruri clare pe care le stabilim, le cunoaștem foarte bine, dar, în teren, intervin și adversarii și nu întotdeauna reușești ceea ce ți-ai propus și ai pregătit la antrenamente”, a spus Eugen Neagoe la conferința premergătoare meciului, potrivit fcpetrolul.ro.

