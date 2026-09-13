„FCSB pune antrenor” Panduru crede că Rădoi îl va înlocui pe Baciu: „Ai 3 săptămâni, e momentul potrivit”
Basarab Panduru/ Foto: captură VIDEO Prima Sport
Superliga

„FCSB pune antrenor” Panduru crede că Rădoi îl va înlocui pe Baciu: „Ai 3 săptămâni, e momentul potrivit”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 23:58
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 23:58
  • Basarab Panduru (56 de ani) este convins că Marius Baciu (51 de ani) nu va mai fi antrenor la FCSB, după pauza internațională.
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După înfrângerea din derby, Becali a anunțat public că antrenorul ar urma să renunțe la funcție, pentru ca ulterior situația să se schimbe, iar Baciu să rămână pe bancă.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul, tehnicianul a recunoscut că a vrut să plece, dar discuția purtată cu Mihai Stoica a avut un rol important în decizia de a continua.

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Basarab Panduru: „Cred că FCSB pune antrenor odată cu pauza pentru națională”

Fostul internațional român Basarab Panduru a vorbit despre situația lui Marius Baciu și este convins că acesta va fi schimbat, indiferent de rezultatele din ultimele două meciuri înaintea pauzei internaționale.

„Văd o situație complicată și îmi pare rău pentru el. Nu știu nici dacă meciurile astea două îl salvează. În momentul în care ai trei săptămâni, este momentul potrivit pentru orice echipă din campionatul nostru să pună un antrenor

A vorbit, a spus niște lucruri. Mai degrabă l-am văzut că a vrut să renunțe, să plece, supărat pe ce se întâmplă, și, de fapt, au tras de el: «Mai stai astea două etape, să nu pleci acum, că după aia punem antrenor». Așa o văd eu.

Cred că FCSB pune antrenor odată cu oprirea pentru națională. S-ar putea să fie Rădoi. Nu știu dacă el o să fie, dar, fiind liber de contract, te gândești că este o posibilitate pentru FCSB.

Ar fi OK dacă tu ai vorbi cu el că ar putea pleca în momentul în care are o echipă. Dacă ți-a promis că stă până la final și pleacă, nu e corect. Noi nu știm discuția de atunci.

Eu nu cred că Rădoi face din astea: «Stau până la sfârșit și după plec». Eu zic că se schimbă oricum. E momentul potrivit să schimbi. E prima dată când se întâmplă să ai trei săptămâni”, a declararat Basarab Panduru la Prima Sport.

Discuția cu MM Stoica a contat foarte mult. MM mi-a zis că jucătorii vor să continui. Am discutat și eu cu jucătorii. MM mi-a spus să fiu calm, liniștit. Așa am continuat, chiar am vrut să renunț. Marius Baciu, antrenor FCSB

Gigi Becali a anunțat că tehnicianul de la FCSB trebuie să obțină minim patru puncte din meciurile cu Petrolul și Craiova pentru a continua pe banca roș-albaștrilor.

„I-am sugerat lui Baciu să renunțe și am zis să vorbesc cu galeria. Au zis că e stelist și să-i mai dăm o șansă. Bine, mă, dacă voi spuneți îi mai dăm o șansă. Eu respect galeria.

Pentru că ei pe ploaie, pe vânt, pe vijelie, ei pleacă și au susținut echipa. În meciurile astea două (cu Petrolul și U Craiova) trebuie să ia măcar patru puncte”, declara Becali, după înfrângerea cu Dinamo.

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