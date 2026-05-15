Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 15-16-17 mai  în marile orașe din România
Special

Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 15-16-17 mai în marile orașe din România

alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 15:25
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 15:25
  • Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 15-16-17 mai.
  • La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Citește și
A murit Marin Andrei Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Citește mai mult
A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 15-16-17 mai

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 15-16-17 mai.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 15 mai

  • Dinamo București 2 - FCSB 2 (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Romprim
  • CSA Steaua Sharks București - Politehnica Timișoara (baschet masculin), ora 19:00, sala Mihai Viteazul
  • CS Dinamo București - Arcada Galați (volei masculin), ora 19:30, sala Dinamo

Sâmbătă, 16 mai

  • Dinamo București - CFR Cluj (fotbal, Liga 1, play-off), ora 21:00, stadion Arcul de Triumf
  • CS Dinamo București - Șelimbăr (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, baza Buftea
  • Steaua București - FC Voluntari (fotbal, Liga 2, play-off), ora 11:00, stadion Ghencea
  • Mogoșoaia - Băicoi (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Mogoșoaia
  • CS Dinamo București - CS Rapid (rugby), ora 15:00, stadion Florea Dumitrache
  • Prima evadare (ciclism), ora 09:00, Academia de Poliție

Duminică, 17 mai

  • CS Dinamo București - CSU Raiffeisen Oradea (baschet masculin), ora 20:00, sala Dinamo

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 15 mai

  • Sănătatea Cluj - Metalurgistul Cugir (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Clujana

TIMIȘOARA

Sâmbătă, 16 mai

  • USV Timișoara - U Cluj (rugby), ora 11:00, stadion Gheorghe Rășcaru
  • Dumbrăvița aleargă (cross), ora 10:00, Dumbrăvița – str. Codrului

IAȘI

Sâmbătă, 16 mai

  • USV Iași - FC Bacău 2 (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Emil Alexandrescu

BRAȘOV

Sâmbătă, 16 mai

  • Kids Tâmpa Brașov - Vălenii de Munte (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion ICIM
  • Corona Brașov - Gloria Bistrița (handbal feminin, Liga Florilor), ora 17:30, sala Colibași
  • CSM Corona Brașov - Rapid București (volei masculin), ora 18:00, sala Colibași

CRAIOVA

Sâmbătă, 16 mai

  • SCMU Craiova - U-BT Cluj (baschet masculin), ora 20:00, sala Polivalentă
  • SCMU Craiova - Politehnica București 9volei masculin), ora 16, sala Polivalentă
  • Craiova Sport Fest 2026 (sport pentru toți), ora 10:00, Strada A.I. Cuza

Duminică, 17 mai

  • Universitatea Craiova - Universitatea Cluj (fotbal, Liga 1, play-off), ora 21:00, stadion Ion Oblemenco
  • Craiova Sport Fest 2026 (sport pentru toți), ora 10:00, Strada A.I. Cuza

CONSTANȚA

Sâmbătă, 16 mai

  • Maratonul Nisipului (maraton), ora 10: 00, Plaja Zoom Beach

Duminică, 17 mai

  • Maratonul Nisipului (maraton), ora 10: 00, Plaja Zoom Beach

PLOIEȘTI

Vineri, 15 mai

  • Petrolul Ploiești 2 - Victoria Traian (fotbal, Liga 3), ora 18:00, Păulești
  • Colosseum Tournament 49 (kickboxing), ora 17:00, Sala Sporturilor „Olimpia”

Sâmbătă, 16 mai

  • Neon Night Run (alergare), ora 20:00, Sala Sporturilor „Olimpia”

GALAȚI

Vineri, 15 mai

  • CSM Galați - SCM Universitatea Craiova (handbal feminin, Liga Florilor), ora 17:00, sala Dunăre

Duminică, 17 mai

  • CSM Galați - Corona Brașov (baschet masculin), ora 18:00, sala Dunărea

Citește și

„Nu vreau să arunc bomba în vestiar” Ancelotti sugerează că îl va păstra pe Neymar în lotul final al Braziliei la CM 2026
Campionatul Mondial
18:35
„Nu vreau să arunc bomba în vestiar” Ancelotti sugerează că îl va păstra pe Neymar în lotul final al Braziliei la CM 2026
Citește mai mult
„Nu vreau să arunc bomba în vestiar” Ancelotti sugerează că îl va păstra pe Neymar în lotul final al Braziliei la CM 2026
România - Țara Galilor Când se pun în vânzare și cât costă biletele pentru primul meci de acasă cu Gică Hagi selecționer
Nationala
16:34
România - Țara Galilor Când se pun în vânzare și cât costă biletele pentru primul meci de acasă cu Gică Hagi selecționer
Citește mai mult
România - Țara Galilor Când se pun în vânzare și cât costă biletele pentru primul meci de acasă cu Gică Hagi selecționer

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
weekend evenimente sportive
Știrile zilei din sport
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Baschet
15.05
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea 90 de ani
Citește mai mult
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Campionatul Mondial
15.05
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Citește mai mult
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Liga 3
15.05
Caz unic în fotbalul românesc Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Citește mai mult
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Special
15.05
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Citește mai mult
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
23:58
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
23:50
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
23:09
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Gimnastica
15.05
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Citește mai mult
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Diverse
15.05
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Citește mai mult
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Campionate
15.05
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian, după realizarea eventului cu Inter
Citește mai mult
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
B365
15.05
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
Citește mai mult
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 32 rapid 25 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share