Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 15-16-17 mai  în marile orașe din România

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.
Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.
Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 15-16-17 mai
GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 15-16-17 mai.
Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.
Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.
BUCUREȘTI & ILFOV
Vineri, 15 mai
- Dinamo București 2 - FCSB 2 (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Romprim
- CSA Steaua Sharks București - Politehnica Timișoara (baschet masculin), ora 19:00, sala Mihai Viteazul
- CS Dinamo București - Arcada Galați (volei masculin), ora 19:30, sala Dinamo
Sâmbătă, 16 mai
- Dinamo București - CFR Cluj (fotbal, Liga 1, play-off), ora 21:00, stadion Arcul de Triumf
- CS Dinamo București - Șelimbăr (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, baza Buftea
- Steaua București - FC Voluntari (fotbal, Liga 2, play-off), ora 11:00, stadion Ghencea
- Mogoșoaia - Băicoi (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Mogoșoaia
- CS Dinamo București - CS Rapid (rugby), ora 15:00, stadion Florea Dumitrache
- Prima evadare (ciclism), ora 09:00, Academia de Poliție
Duminică, 17 mai
- CS Dinamo București - CSU Raiffeisen Oradea (baschet masculin), ora 20:00, sala Dinamo
CLUJ-NAPOCA
Vineri, 15 mai
- Sănătatea Cluj - Metalurgistul Cugir (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Clujana
TIMIȘOARA
Sâmbătă, 16 mai
- USV Timișoara - U Cluj (rugby), ora 11:00, stadion Gheorghe Rășcaru
- Dumbrăvița aleargă (cross), ora 10:00, Dumbrăvița – str. Codrului
IAȘI
Sâmbătă, 16 mai
- USV Iași - FC Bacău 2 (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Emil Alexandrescu
BRAȘOV
Sâmbătă, 16 mai
- Kids Tâmpa Brașov - Vălenii de Munte (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion ICIM
- Corona Brașov - Gloria Bistrița (handbal feminin, Liga Florilor), ora 17:30, sala Colibași
- CSM Corona Brașov - Rapid București (volei masculin), ora 18:00, sala Colibași
CRAIOVA
Sâmbătă, 16 mai
- SCMU Craiova - U-BT Cluj (baschet masculin), ora 20:00, sala Polivalentă
- SCMU Craiova - Politehnica București 9volei masculin), ora 16, sala Polivalentă
- Craiova Sport Fest 2026 (sport pentru toți), ora 10:00, Strada A.I. Cuza
Duminică, 17 mai
- Universitatea Craiova - Universitatea Cluj (fotbal, Liga 1, play-off), ora 21:00, stadion Ion Oblemenco
- Craiova Sport Fest 2026 (sport pentru toți), ora 10:00, Strada A.I. Cuza
CONSTANȚA
Sâmbătă, 16 mai
- Maratonul Nisipului (maraton), ora 10: 00, Plaja Zoom Beach
Duminică, 17 mai
- Maratonul Nisipului (maraton), ora 10: 00, Plaja Zoom Beach
PLOIEȘTI
Vineri, 15 mai
- Petrolul Ploiești 2 - Victoria Traian (fotbal, Liga 3), ora 18:00, Păulești
- Colosseum Tournament 49 (kickboxing), ora 17:00, Sala Sporturilor „Olimpia”
Sâmbătă, 16 mai
- Neon Night Run (alergare), ora 20:00, Sala Sporturilor „Olimpia”
GALAȚI
Vineri, 15 mai
- CSM Galați - SCM Universitatea Craiova (handbal feminin, Liga Florilor), ora 17:00, sala Dunăre
Duminică, 17 mai
- CSM Galați - Corona Brașov (baschet masculin), ora 18:00, sala Dunărea