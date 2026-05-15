Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 15-16-17 mai  în marile orașe din România

Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 15-16-17 mai.

La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 15-16 -17 mai

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 15-16-17 mai.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 15 mai

Dinamo București 2 - FCSB 2 (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Romprim

CSA Steaua Sharks București - Politehnica Timișoara (baschet masculin), ora 19:00, sala Mihai Viteazul

CS Dinamo București - Arcada Galați (volei masculin), ora 19:30, sala Dinamo

Sâmbătă, 16 mai

Dinamo București - CFR Cluj (fotbal, Liga 1, play-off), ora 21:00, stadion Arcul de Triumf

CS Dinamo București - Șelimbăr (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, baza Buftea

Steaua București - FC Voluntari (fotbal, Liga 2, play-off), ora 11:00, stadion Ghencea

Mogoșoaia - Băicoi (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Mogoșoaia

CS Dinamo București - CS Rapid (rugby), ora 15:00, stadion Florea Dumitrache

Prima evadare (ciclism), ora 09:00, Academia de Poliție

Duminică, 17 mai

CS Dinamo București - CSU Raiffeisen Oradea (baschet masculin), ora 20:00, sala Dinamo

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 15 mai

Sănătatea Cluj - Metalurgistul Cugir (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Clujana

TIMIȘOARA

Sâmbătă, 16 mai

USV Timișoara - U Cluj (rugby), ora 11:00, stadion Gheorghe Rășcaru

Dumbrăvița aleargă (cross), ora 10:00, Dumbrăvița – str. Codrului

IAȘI

Sâmbătă, 16 mai

USV Iași - FC Bacău 2 (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Emil Alexandrescu

BRAȘOV

Sâmbătă, 16 mai

Kids Tâmpa Brașov - Vălenii de Munte (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion ICIM

Corona Brașov - Gloria Bistrița (handbal feminin, Liga Florilor), ora 17:30, sala Colibași

CSM Corona Brașov - Rapid București (volei masculin), ora 18:00, sala Colibași

CRAIOVA

Sâmbătă, 16 mai

SCMU Craiova - U-BT Cluj (baschet masculin), ora 20:00, sala Polivalentă

SCMU Craiova - Politehnica București 9volei masculin), ora 16, sala Polivalentă

Craiova Sport Fest 2026 (sport pentru toți), ora 10:00, Strada A.I. Cuza

Duminică, 17 mai

Universitatea Craiova - Universitatea Cluj (fotbal, Liga 1, play-off), ora 21:00, stadion Ion Oblemenco

Craiova Sport Fest 2026 (sport pentru toți), ora 10:00, Strada A.I. Cuza

CONSTANȚA

Sâmbătă, 16 mai

Maratonul Nisipului (maraton), ora 10: 00, Plaja Zoom Beach

Duminică, 17 mai

Maratonul Nisipului (maraton), ora 10: 00, Plaja Zoom Beach

PLOIEȘTI

Vineri, 15 mai

Petrolul Ploiești 2 - Victoria Traian (fotbal, Liga 3), ora 18:00, Păulești

Colosseum Tournament 49 (kickboxing), ora 17:00, Sala Sporturilor „Olimpia”

Sâmbătă, 16 mai

Neon Night Run (alergare), ora 20:00, Sala Sporturilor „Olimpia”

GALAȚI

Vineri, 15 mai

CSM Galați - SCM Universitatea Craiova (handbal feminin, Liga Florilor), ora 17:00, sala Dunăre

Duminică, 17 mai

CSM Galați - Corona Brașov (baschet masculin), ora 18:00, sala Dunărea

