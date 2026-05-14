„Nu vreau să arunc bomba în vestiar” Ancelotti sugerează că îl va păstra pe Neymar în lotul final al Braziliei la CM 2026

Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a vorbit iar despre Neymar și prezența sa la CM 2026.

L-a convocat pe atacantul în vârstă de 34 de ani în lotul lărgit. Va rămâne și în grupul definitiv?

Antrenorul lasă de înțeles că va ține cont și de dorința celorlalți internaționali, care vor să-l aibă alături pe Neymar la Mondial.

Subiectul Neymar continuă să-i frământe pe brazilieni. Toți se întreabă dacă selecționerul Carlo Ancelotti îl va lua la Campionatul Mondial.

Inclusiv președintele țării, Lula da Silva, a vorbit despre superstarul paulista cu antrenorul naționalei.

„Ancelotti m-a întrebat: «Credeți că Neymar ar trebui chemat?». I-am zis: «Ascultă, Ancelotti! Dacă este apt fizic, are abilități fotbalistice»”, a revelat Lula pentru CNN Brasil.

138 de goluri a influențat Neymar la naționala Braziliei (79 de reușite, 59 de pase decisive)

Ancelotti: „Ținem cont de atmosfera din jurul convocării lui Neymar”

Un prim pas a fost făcut. Tehnicianul italian l-a anunțat pe căpitanul lui Santos în lotul lărgit, de 55 de jucători.

Va rămâne atacantul în vârstă de 34 de ani și în grupul definitiv, de 26?

Neymar are de la începutul anului 6 goluri și 4 assisturi în 14 meciuri la Santos. Foto: Imago

Selecționerul sugerează că veteranul va participa la turneul final.

„Neymar este important pentru Brazilia, datorită talentului pe care l-a arătat întotdeauna. A avut și probleme, dar a crescut mult în ultimul timp și joacă regulat”, a declarat Ancelotti pentru agenția Reuters.

Știu perfect că Neymar nu este doar favoritul publicului, ci și al jucătorilor. Și acesta este un factor, trebuie să ținem cont de atmosfera din jurul convocării lui Neymar. Nu am de gând să arunc bomba în vestiar. Este foarte iubit și foarte apreciat Carlo Ancelotti, selecționer Brazilia

Ancelotti lasă un pic de incertitudine: „Meciurile sunt diferite…”

Nu s-a supărat că internaționalii săi au spus că Neymar merită chemat la CM 2026: „E normal ca ei să-și exprime opinia. Le sunt recunoscător tuturor celor care mi-au dat sfaturi. Le mulțumesc”.

A punctat însă: „Persoana potrivită pentru a lua această decizie, cea mai potrivită, sunt eu”.

10.645 de minute a jucat Neymar în 128 de partide pentru Selecao (83,16 minute în medie pe meci)

Carlo, 66 de ani, a lăsat totuși o doză de incertudine asupra lui Neymar:

„Și-a îmbunătățit semnificativ forma în ultimele meciuri. A jucat foarte bine în ultima vreme. Condiția fizică e tot mai bună. Poate menține o intensitate ridicată în meciuri. Dar meciurile sunt diferite…”.

Nimeni nu m-a presat să-l chem pe Neymar. Am autonomie completă. Decizia va fi 100% profesională. Voi ține cont doar de performanța sa ca fotbalist. Nimic altceva Carlo Ancelotti, selecționer Brazilia

