A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Marin Andrei FOTO. Facebook Ionel Culina
Diverse

A murit Marin Andrei Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 18:29
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 18:29
  • Marin Andrei, primul fotbalist român care a îmbrăcat tricoul tuturor celor trei mari forțe din Capitală, Rapid, Steaua și Dinamo, s-a stins din viață la 85 de ani.

Fostul mare portar al anilor 60 și 70 ar fi împlinit 86 de ani peste câteva luni, pe 22 octombrie, fiind născut în anul 1940.

Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Citește și
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Citește mai mult
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff

Marin Andrei, primul fotbalist care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid, a murit la 85 de ani

Marin Andrei, fostul mare portar al României, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani. Anunțul morții sale a fost făcut de Ionel Culina, ofițer de presă al clubului CS Dinamo.

„Marin Andrei în Poarta Cerurilor.

Fostul mare portar Marin Andrei a plecat dintre noi. Ar fi împlinit 86 de ani peste câteva luni. Născut pe 22 octombrie 1940, Marinelo a fost primul român care a îmbrăcat tricoul celor trei mari echipe ale Capitalei, Dinamo, Steaua și Rapid.

A apărat pentru Metalul Târgoviște (1959-1962), Rapid (1963-1968), Steaua (1968-1969), Progresul (1969-1970), Dinamo (1970-1972) și Chimia Rm. Vâlcea (1972-1973).

Marin Andrei a câștigat două titluri de campion (cu Rapid în 1967 și cu Dinamo în 1971) și de două ori Cupa României (cu Steaua în 1969 și Chimia Rm. Vâlcea în 1973). Are o selecție la echipa națională, în 1965, 1-2 cu Turcia.

Dumnezeu să-l odihnească! Sincere condoleanțe familiei!”, a transmis Ionel Culina.

Cine a fost Marin Andrei

Fostul mare portar și-a început cariera în anul 1959 la Metalul Târgoviște, grupare pentru care a jucat timp de trei ani, până în 1962, atunci când s-a transferat la Rapid București.

În Giulești, Andrei a evoluat timp de șase ani, perioadă în care a câștigat un titlu de campion în anul 1967. A urmat apoi transferul la Steaua, acolo unde a jucat doar un sezon, plecând apoi la Progresul București. Alături de „militari”, fostul portar a câștigat Cupa României.

După doar un an la Progresul, Andrei a ajuns la Dinamo, bifând astfel toate cele trei mari formații ale Bucureștiului. În „Ștefan cel Mare, acesta a jucat două sezoane, devenind din nou campion al României în anul 1971.

Plecat de la Dinamo, Marin Andrei a ajuns la formația din liga secundă, Chimia Râmnicu Vâlcea, acolo unde a câștigat un nou trofeu, Cupa României, în stagiunea 1972/1973. La finalul acestui sezon acesta s-a retras din fotbal.

Marin Andrei ar fi putut juca în Peru în anul 1967, atunci când Club Universitario de Deportes l-a dorit pe acesta, dar regimul comunist din România s-a opus transferului.

La echipa națională, Marin Andrei a avut o singură prezență, în anul 1965, atunci când România a întâlnit-o pe Turcia, scor 1-2.

Citește și

„Te duci peste ei și le dai 7”  Eugen Trică, despre conflictul dintre galeria Craiovei și fiul său, Atanas: „Ce s-au ofuscat atât suporterii?”
Superliga
18:11
„Te duci peste ei și le dai 7” Eugen Trică, despre conflictul dintre galeria Craiovei și fiul său, Atanas: „Ce s-au ofuscat atât suporterii?”
Citește mai mult
„Te duci peste ei și le dai 7”  Eugen Trică, despre conflictul dintre galeria Craiovei și fiul său, Atanas: „Ce s-au ofuscat atât suporterii?”
Reacția CS Dinamo Ce a postat de ziua clubului, după ce Ionuț Lupescu a spus că noua siglă nu va apărea pe viitorul stadion
Superliga
17:20
Reacția CS Dinamo Ce a postat de ziua clubului, după ce Ionuț Lupescu a spus că noua siglă nu va apărea pe viitorul stadion
Citește mai mult
Reacția CS Dinamo Ce a postat de ziua clubului, după ce Ionuț Lupescu a spus că noua siglă nu va apărea pe viitorul stadion

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
dinamo bucuresti steaua bucuresti doliu rapid deces marin andrei
Știrile zilei din sport
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Superliga
13:28
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Citește mai mult
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Superliga
12:53
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Citește mai mult
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Alte sporturi
12:45
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Citește mai mult
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Superliga
12:02
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Citește mai mult
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:23
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
17:28
FC Argeș - Rapid LIVE de la ora 20:30, în etapa #9 din play-off » Duelul codașelor la Mioveni
FC Argeș - Rapid  LIVE de la ora 20:30 , în etapa #9 din play-off » Duelul codașelor la Mioveni
15:59
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
16:53
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Campionate
10:27
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Citește mai mult
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Superliga
09:44
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Citește mai mult
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Formula 1
11:34
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Citește mai mult
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
B365
14.05
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
Citește mai mult
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 34 rapid 22 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share