A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani

Marin Andrei, primul fotbalist român care a îmbrăcat tricoul tuturor celor trei mari forțe din Capitală, Rapid, Steaua și Dinamo, s-a stins din viață la 85 de ani.

Fostul mare portar al anilor 60 și 70 ar fi împlinit 86 de ani peste câteva luni, pe 22 octombrie, fiind născut în anul 1940.

Marin Andrei, fostul mare portar al României, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani. Anunțul morții sale a fost făcut de Ionel Culina, ofițer de presă al clubului CS Dinamo.

„Marin Andrei în Poarta Cerurilor.

Fostul mare portar Marin Andrei a plecat dintre noi. Ar fi împlinit 86 de ani peste câteva luni. Născut pe 22 octombrie 1940, Marinelo a fost primul român care a îmbrăcat tricoul celor trei mari echipe ale Capitalei, Dinamo, Steaua și Rapid.

A apărat pentru Metalul Târgoviște (1959-1962), Rapid (1963-1968), Steaua (1968-1969), Progresul (1969-1970), Dinamo (1970-1972) și Chimia Rm. Vâlcea (1972-1973).

Marin Andrei a câștigat două titluri de campion (cu Rapid în 1967 și cu Dinamo în 1971) și de două ori Cupa României (cu Steaua în 1969 și Chimia Rm. Vâlcea în 1973). Are o selecție la echipa națională, în 1965, 1-2 cu Turcia.

Dumnezeu să-l odihnească! Sincere condoleanțe familiei!”, a transmis Ionel Culina.

Cine a fost Marin Andrei

Fostul mare portar și-a început cariera în anul 1959 la Metalul Târgoviște, grupare pentru care a jucat timp de trei ani, până în 1962, atunci când s-a transferat la Rapid București.

În Giulești, Andrei a evoluat timp de șase ani, perioadă în care a câștigat un titlu de campion în anul 1967. A urmat apoi transferul la Steaua, acolo unde a jucat doar un sezon, plecând apoi la Progresul București. Alături de „militari”, fostul portar a câștigat Cupa României.

După doar un an la Progresul, Andrei a ajuns la Dinamo, bifând astfel toate cele trei mari formații ale Bucureștiului. În „Ștefan cel Mare, acesta a jucat două sezoane, devenind din nou campion al României în anul 1971.

Plecat de la Dinamo, Marin Andrei a ajuns la formația din liga secundă, Chimia Râmnicu Vâlcea, acolo unde a câștigat un nou trofeu, Cupa României, în stagiunea 1972/1973. La finalul acestui sezon acesta s-a retras din fotbal.

Marin Andrei ar fi putut juca în Peru în anul 1967, atunci când Club Universitario de Deportes l-a dorit pe acesta, dar regimul comunist din România s-a opus transferului.

La echipa națională, Marin Andrei a avut o singură prezență, în anul 1965, atunci când România a întâlnit-o pe Turcia, scor 1-2.

