Suporteri România FOTO: Sport Pictures
România - Țara Galilor Când se pun în vânzare și cât costă biletele pentru primul meci de acasă cu Gică Hagi selecționer

alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 16:34
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 16:34
  • FRF a anunțat când vor fi puse în vânzare biletele pentru meciul de pregătire cu Țara Galilor, programat pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua din București.

Naționala României va disputa două meciuri de pregătire în luna iunie. „Tricolorii” vor întâlni mai întâi Georgia, marți, 2 iunie, de la ora 20:00, la Tbilisi, pe stadionul „Mikheil Meskhi”, iar peste patru zile vor găzdui Țara Galilor în primul meci disputat pe teren propriu cu Gheorghe Hagi în postura de selecționer.

FRF a anunțat când se pun în vânzare biletele pentru primul meci al lui Gică Hagi acasă, ca selecționer

Biletele pentru meciul România - Țara Galilor vor fi puse în vânzare vineri, 15 mai, de la ora 12:00.

Acestea vor putea fi cumpărate online, de pe site-ul bilete.frf.ro, iar accesul la tichete se va face prin aplicația Bilete FRF.

Prețurile sunt cuprinse între 40 de lei, la peluze, și 100 de lei, la tribunele 1 și 2, în zona centrală, iar o comandă poate include cel mult 4 bilete.

FRF a anunțat și tarife speciale pentru tineri: copiii sub 15 ani vor plăti 10 lei, iar persoanele cu vârste între 15 și 24 de ani vor putea cumpăra bilete la prețul de 30 de lei.

Pentru copiii sub 15 ani există o zonă dedicată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”. La cumpărarea biletului trebuie selectat tipul „copil”.

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

Gică Hagi a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor

Hagi a stabilit lista stranierilor din care va alege doar o parte pentru partidele amicale de luna viitoare, urmând să fie anunțat în curând și lotul final, care va include și fotbaliști din campionatul intern.

Patru jucători de pe listă nu au mai evoluat până acum pentru naționala mare: Otto Hindrich (portar), Tony Strata (fundaș dreapta), Marius Corbu (mijlocaș central) și Ianis Stoica (aripă stânga).

Cum arată lista preliminară a stranierilor:

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI

  • Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

16:23
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
15:59
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
16:53
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
15:42
Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării
Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării
