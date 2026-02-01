Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului

Doi jucători de la Poli Timișoara au fost acuzați pentru că ar fi bătut un tânăr de 19 ani.

Poliția din Timișoara a fost alertată, în cursul nopții trecute, despre un incident violent ce a avut loc în fața unui club de noapte din Complexul Studențesc.

Lucas, un adolescent de 19 ani, fiul Alinei Sperlea, consilier local din Dumbrăvița, ar fi fost bătut, cu pari, de un grup de 8-9 tineri.

Printre acuzați sunt și doi jucători de la Politehnica Timișoara și și unul de la echipa din Liga 5, Giroc-Chișoda.

Totul ar fi pornit de la relația dintre victimă și fosta iubită a unuia dintre agresori.

Acesta s-a ales cu mai multe coaste rupte și cu multiple răni în zona capului, scrie sursadevest.ro.

„Printre agresori se numără Cosmin Huminic, Denis Tătaru și Robert Damșa. Primii doi sunt legitimați la Poli Timișoara, iar cel de-al treilea, la echipa din Giroc. Este strigător la cer ce au putut face”, susține mama victimei.

Plângere pentru tentativă de omor

Alina Sperlea a spus să depună plângere pentru tentativă de omor:

„Ca mamă, voi merge până în pânzele albe să îi fac dreptate copilului meu. El nu a greșit cu nimic, iar acești huligani, l-au nenorocit.

Are capul spart, mandibula fracturată. Parul cu care a fost lovit este plin de sângele lui Lucas”, a continuat Alina Sprelea.

Poli Timișoara ia dat afară de la echipă

În urma acuzațiilor apărute în presa locală din Timiș, clubul bănățean a emis un comunicat prin care a anunțat că cei doi jucători au fost dați afară.

„În urma informațiilor apărute în mediul online, clubul Politehnica Timișoara se delimitează de orice tip de comportament neadecvat care ar fi asociat unor sportivi din lotul echipei noastre.

Condamnăm ferm asemenea comportamente, care nu au nimic de-a face cu spiritul clubului și valorile pe care le promovăm.

Cei doi jucători nominalizați în presă nu mai fac parte din lotul lui Poli, lor fiindu-le găsite angajamente la alte cluburi pentru a evolua în partidele rămase din actuala stagiune.

După jocul amical de ieri, lotul de seniori actual al Politehnicii se află la hotelul clubului, urmând să se deplaseze peste două zile în cantonamentul din Turcia.

Politehnica Timișoara nu va mai face comentarii suplimentare pe acest subiect până la finalizarea anchetei de către organele abilitate”, se arată în comunicatul emis de Politehnica Timișoara, pe pagina oficială de Facebook.

