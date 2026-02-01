Schimbare de plan la Oțelul  Conducerea clubului a anunțat că  a picat transferul!

Cristian Munteanu, președintele clubului Oțelul Galați, a anunțat că transferul căpitanului Joao Lameira (26 de ani) la Wieczysta Cracovia nu se va mai realiza.

La doar 7 luni de la transferul său definitiv în Liga 1, Joao Lameira a fost aproape de un transfer în liga secundă din Polonia, la Wieczysta Cracovia.

Formația poloneză ar fi dorit să achite 400.000 de euro în schimbul căpitanului gălățenilor.

Joao Lameira rămâne la Oțelul Galați!

Cristian Munteanu, președintele clubului Oțelul Galați, a venit cu un anunț important privind viitorul lui Joao Lameira.

„ Lameira va rămâne, nu mai vindem pe nimeni până în vară. L-am adus pe Bruno Paz știind că un jucător de la mijloc va pleca (n.r. - Joao Paulo la FCSB)”, a declarat oficialul clubului, conform digisport.ro.

Decizia conducerii clubului vine după ce FCSB a reușit să rezolve transferul lui Joao Paulo, mijlocaș defensiv cotat la 700.000 de euro, conform transfermarkt.com.

Astfel, Joao Lameira va rămâne la Oțelul Galați cel puțin până la finalul sezonului.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, căpitanul Oțelului se află cu echipa la Botoșani, înaintea duelului din etapa 24, de luni.

900.000 de euro este cota de piață a lui Joao Lameira, conform Transfermarkt

În această perioadă de mercato, Joao Paulo și Paulinho au părăsit echipa pregătită de Laszlo Balint. La capitolul sosiri, Oțelul i-a transferat pe Gabriel Debeljuh, Bruno Paz și Luan Campos.

Cifrele lui Joao Lameira

Joao Lameira a ajuns la Oțelul Galați în 2024, sub formă de împrumut de la formația rusă Baltika. Mijlocașul s-a impus rapid la gălățeni și a fost cumpărat definitiv în vara anului trecut.

Evoluțiile sale foarte bune au impresionat conducerea clubului, iar Lameira a devenit căpitanul echipei în acest sezon.

În actuala stagiune, Lameira a bifat 20 de apariții pentru Oțelul în toate competițiile, a marcat trei goluri și a oferit 2 pase decisive.

De-a lungul carierei, mijlocașul portughez a mai trecut pe la Porto B, Leiria, Coimbra, Torreense, Real SC și Baltika.

Cifrele lui Joao Lameira:

Oțelul Galați - 79 meciuri, 5 goluri

Torreense - 63 meciuri, 3 goluri

Porto B - 7 meciuri, un gol

Baltika - 6 meciuri

Leiria - 2 meciuri

Real SC - 2 meciuri

În acest moment, Oțelul se află pe locul 8 în Liga 1, cu 36 de puncte acumulate după 23 de etape.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Dinamo 24 45 3 Rapid 24 45 4 FC Argeș 24 40 5 U Cluj 24 39 6 Botoșani 23 38 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 23 36 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Petrolul 23 21 13 Unirea Slobozia 24 21 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport