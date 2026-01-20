L-au șters de pe site! Genoa a anunțat despărțirea de Nicolae Stanciu într-un mod atipic +7 foto
Nicolae Stanciu FOTO: IMAGO
L-au șters de pe site! Genoa a anunțat despărțirea de Nicolae Stanciu într-un mod atipic

Publicat: 20.01.2026, ora 10:11
Actualizat: 20.01.2026, ora 10:11
  • Nicolae Stanciu (32 de ani) nu mai e jucătorul formației Genoa. Rezilierea contractului era iminentă după ce „tricolorul” a fost exclus din lotul echipei, însă a surprins modul în care a fost făcut anunțul.
  • Detalii despre felul în care a ales Genoa să facă anunțul, în rândurile de mai jos.

Nicolae Stanciu a ajuns în vară la Genoa, iar aventura lui a fost de scurtă durată.

L-au șters de pe site! Genoa a anunțat despărțirea de Nicolae Stanciu într-un mod atipic

Deși, în majoritatea cazurilor, cluburile anunță despărțirea de un fotbalist într-o postare individuală, în care se face o trecere în revistă a perioadei în care a jucat pentru club și, eventual, i se mulțumește pentru colaborare, nu a fost cazul acum.

Genoa a ales să pună „cazul Stanciu” la „și altele”, într-o postare la zi despre noutățile de la club.

„Rezilierea contractului cu Stanciu, căpitanul naționalei României”, au scris italienii, pe site-ul oficial al clubului.

Anunțul este făcut în mijlocul textului, printre statistici și alte decizii interne ale „grifonilor”.

L-au șters de pe site! Genoa a anunțat despărțirea de Nicolae Stanciu într-un mod atipic L-au șters de pe site! Genoa a anunțat despărțirea de Nicolae Stanciu într-un mod atipic

Stanciu, exclus din lot după ratarea din meciul cu AC Milan, 1-1

Cifrele românului la Genoa au fost sub așteptări. În cele 7 meciuri (Serie A și Cupa Italiei) în care a evoluat, a marcat un singur gol, în Cupa Italiei, și nu a oferit nicio pasă decisivă.

180 de minute
a jucat Nicolae Stanciu pentru Genoa

Nicolae Stanciu a fost introdus pe teren de Daniele de Rossi pe 8 ianuarie, la 3 luni distanță de la precedenta apariție în Serie A.

Penalty-ul ratat din prelungirile partidei cu AC Milan, de pe San Siro, 1-1, a fost fatal pentru „tricolor”.

Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg
Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg

În urma ratării, Nicolae Stanciu a fost exclus din lotul celor de la Genoa pentru meciul cu Parma, 0-0.

Nicolae Stanciu și-ar putea continua cariera în China

Mijlocașul ar fi dorit de ocupanta locului 6 din sezonul trecut din China, Tianjin Jinmen Tiger. Românul ar ocupa locul lăsat liber în lot de plecarea lui Ademi la Shenzhen New Pengcheng.

„Tricolorul” a fost dorit inițial de echipa Dalian Yingbo, clasată pe locul 11 în Superliga Chinei. Totuși, oferta ar fi picat pe plan secund după ce românul a aflat de interesul celor de la Tianjin.

2.000.000 de euro
este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform transfermarkt.com

Mijlocașul a mai evoluat în Superliga Chinei, în sezonoanele 2022 și 2023. În primul an petrecut la Wuhan, a marcat 10 goluri și a oferit 12 pase decisive.

Alături de Wuhan Three Towns, Nicolae Stanciu a câștigat titlul de campion al Chinei și Supercupa Chinei.

  • De-a lungul carierei, românul a mai evoluat pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Al-Ahli, Sparta Praga, Slavia Praga și Damac

