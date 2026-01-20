Inamic în 2018, aliat în 2026 Înaintea alegerilor pentru cel de-al 4-lea mandat la FRF, Răzvan Burleanu s-a împăcat cu cel mai vocal critic din AJF
Inamic în 2018, aliat în 2026 Înaintea alegerilor pentru cel de-al 4-lea mandat la FRF, Răzvan Burleanu s-a împăcat cu cel mai vocal critic din AJF

  • Răzvan Burleanu își consolidează poziția înainte de alegerile pentru al patrulea mandat la FRF.
  • Șeful Federației i-a oferit o „recompensă” lui Stan Prodan, critic vocal încă din 2018, readucându-l în lotul de observatori de arbitri pentru Liga 1.

Răzvan Burleanu (41 de ani) pare hotărât să intre în cel de-al patrulea mandat la conducerea FRF cu fronturile închise. Alegerile vor fi în aprilie.

Răzvan Burleanu s-a împăcat cu Stan Prodan. Președintele AJF revine ca observator de arbitri în Liga 1

După ce, în ultimii ani, a reușit să detensioneze relațiile cu nume grele precum Gică Hagi și Mircea Lucescu, președintele FRF a făcut un pas important și către un alt vechi contestatar: Stan Prodan, șeful AJF Teleorman, unul dintre cei mai vechi conducători ai asociațiilor județene.

Weekendul trecut, FRF a anunțat oficial că, în cadrul Comitetului de Urgență, format din Răzvan Burleanu, președinte FRF, Gino Iorgulescu, prim-vicepreședinte FRF și Octavian Goga, vicepreședinte FRF, a fost aprobată solicitarea Comisiei Centrale a Arbitrilor privind completarea lotului de observatori de arbitri pentru Liga 1.

Pe listă apar două nume noi de foști arbitri asistenți, Stan Prodan și Vladimir Urzică (47 de ani), președintele AJF Neamț din 2023.

O decizie prin care FRF trimite un semnal clar în teritoriu cu trei luni înaintea alegerilor de la Casa Fotbalului.

Stan Prodan a mai fost observator în perioada 2009-2018

În ceea ce-l privește pe președintele AJF Teleorman, Stan Prodan revine în lotul de elită al observatorilor după o absență de șapte ani.

De menționat că, în perioada 2009-2018, acesta a făcut parte din lotul de observatori pentru Liga 1, iar timp de câțiva ani a fost chiar membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA). Stan Prodan era considerat protejatul lui Vasile Avram.

Cooptarea lui Stan Prodan în lotul de observatori din Liga 1 vine la opt ani distanță de unul dintre cele mai dure atacuri publice lansate din interiorul fotbalului județean la adresa lui Răzvan Burleanu.

3.000 lei
este baremul observatorilor de arbitri pentru un meci la Liga 1

Conflictul din 2018. Stan Prodan l-a acuzat pe Burleanu că l-a susținut pe Octavian Goga

Conflictul dintre Stan Prodan și Răzvan Burleanu a explodat public în 2018, când președintele AJF Teleorman i-a adresat șefului FRF o scrisoare deschisă extrem de dură, una dintre cele mai tăioase poziționări venite din zona fotbalului județean.

În urmă cu opt ani, Prodan îl acuza pe Burleanu că a blocat dreptul Asociațiilor Județene de Fotbal de a-și alege liber reprezentantul în Comitetul Executiv, menținându-l pe Octavian Goga într-o funcție-cheie doar pentru a-și asigura sprijinul la vot.

„Reprezentantul asociațiilor județene în Comitetul Executiv, a fost ales printr-un simulacru acum 8 ani, când colegi de-ai noștri fugeau cu buletinele de vot pe holurile de la Mogoșoaia să le arate lui Kassai.

Acum 4 ani a fost ales nestatutar, postul nefiind vacantat așa cum prevede Statutul FRF. Nu vrem să ne întoarcem la acele vremuri. Nu numai că nu ar trebui să-l enumerați în echipa dvs., dar el face parte din trecutul pe care îl blamați cu atâta patos.

Ce merite are el în echipa FRF, în afara faptului că ridică mâna la toate propunerile dvs.? A făcut el ceva în toți acești 8 ani?

În afara deplasărilor echipei naționale peste hotare unde încasează diurna consistentă, și în afara delegarilor la nivel european/național, ce a făcut omul ăsta să afirmați cu tărie ca este în echipa cu care mergeți la alegeri?

A luat o primă de 17.000 de euro după calificarea echipei naționale la Campionatul European (n.r. EURO 2016), atât. Vă rugăm să-i lăsați pe cei 41 de președinți ai Asociațiilor Județene de Fotbal să-și aleagă un reprezentant”, acuza Stan Prodan în scrisoarea deschisă.

Răzvan Burleanu către Stan Prodan: „Viziune îngustă și șantaj”

Burleanu i-a răspuns lui Prodan cu o replică dură, acuzându-l că are o „viziune îngustă” și că a încercat să pună presiune pe FRF prin șantaj pentru a-și asigura un loc în Comitetul Executiv:

„Viziunea dumneavoastră, pe care o expuneţi întrebând ce merite are domnul Goga în echipa FRF «în afara faptului că ridică mâna» la propunerile administraţiei FRF, este cel puţin îngustă. Domnule Prodan, votul în Comitetul Executiv implică responsabilitate!

Domnule Prodan, aşa cum v-am transmis şi în cadrul întâlnirii pe care am avut-o, noi nu ne lăsăm intimidaţi şi nici nu răspundem la ameninţări cu «darea în vileag». Şantajul nu face parte dintre atributele echipei mele, cum nici circul nu ne caracterizează.

Acestea sunt alte două elemente, alături de foarte multe altele, pentru care considerăm că suntem diferiţi şi mai buni. Pentru care mergem mai departe, pentru fotbal, împreună.

Acuzele nefondate, invidia sau răfuielile personale nu sunt manifestări în care ne regăsim, eu şi echipa mea. După cum aţi văzut, există tribune publice care preiau imediat orice fel de mizerie”.

