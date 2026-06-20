Ce se întâmplă cu Olise Cum ar putea ajunge cel mai scump transfer din istorie, chiar dacă Bayern a refuzat să-l vândă 

Bayern Munchen a refuzat să-l vândă pe Michael Olise (24 de ani), însă campioana Germaniei ia în calcul, totuși, și un scenariu prin care s-ar putea despărți de starul francez.

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Olise a impresionat în Bundesliga în ultimele două sezoane, însă nu ar fi dat de înțeles până acum că ar accepta o prelungire a contractului.

Bayern ar accepta să-l vând pe Michael Olise pentru o sumă record

Deși francezul le-a stârnit interesul celor de la PSG și Real Madrid, Bayern a transmis clar că nu acceptă să-l vândă pe jucătorul adus în 2024.

Real Madrid pare să nu renunțe ușor la transfer, iar evoluțiile solide ale lui Olise, plus o posibilă prestație foarte bună la Mondial, le poate aduce probleme bavarezilor, care se văd nevoiți să vină cu un contract mai solid pentru fotbalist.

Acum, în ciuda refuzului anterior, Bayern ia în calcul și varianta unei posibile despărțiri, dacă Olise nu va accepta prelungirea, însă doar în cazul unei sume uriașe de transfer.

Potrivit as.com, bavarezii ar putea încasa un total de peste 222 de milioane de euro, suma record din istoria fotbalului, plătită de PSG pentru Neymar, în 2017.

53 de goluri a influențat Olise în sezonul precedent pentru Bayern, în toate competițiile, 22 de goluri înscrise și 31 de pase decisive, în 52 de partide

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