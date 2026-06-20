„Așteptările și presiunea sunt mari” Raul Rusescu, despre transferul pregătit de FCSB: „O surpriză, nu e ieftin”

Raul Rusescu (37 de ani), fost atacant al FCSB-ului, a comentat posibilitatea ca Denis Drăguș (26 de ani) să ajungă la formația roș-albastră în această vară.

Mutarea ar fi una dintre cele mai importante ale perioadei de mercato din Superliga.

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Transferul lui Drăguș depinde în continuare de Trabzonspor, club cu care atacantul încă mai are contract.

Raul Rusescu, despre posibilul transfer al lui Drăguș la FCSB: „Nu e un jucător ieftin”

Trabzonspor l-a împrumutat în ultimul sezon la Eyupspor și Gaziantep. Atacantul e în continuare în dizgrație la club și speră să devină liber de contract în această vară.

„O surpriză. Este unul dintre cei mai buni atacanți români în momentul de față și este o surpriză, în primul rând, pentru că el a cochetat cu campionatele din străinătate și știm că nu e un jucător ieftin.

Atunci când se face un efort atât de mare, sunt și așteptări mari. Iar la clubul la care va veni, așteptările și presiunea sunt imense”, a declarat Rusescu, conform sport.ro.

Pe Drăguș nu stau să-l analizez. El joacă din putere, e foarte puternic, are viteză, n-ai ce să-i faci. Eu m-am înțeles cu el, mai trebuie să-i dea ăia drumul. Mi-a zis că mai au ăia să-i dea 3-400.000 de euro. Calculăm ca să ia 1 milion într-un an. Gigi Becali, patronul FCSB, la Digi Sport Special

Cifrele lui Drăguș

Standard Liege: 60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive

60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive Viitorul/Farul: 57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive

57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive Gaziantep: 47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive

47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive Trabzonspor: 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă Eyupspor: 12 meciuri

12 meciuri FC Crotone: 9 meciuri

9 meciuri Genoa: 5 meciuri

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt. Atacantul a jucat 28 de meciuri pentru naționala României, pentru care a reușit să înscrie de șapte ori

După ce a fost nevoită să evolueze în play-out, FCSB și-a salvat sezonul după ce au trecut pe rând de FC Botoșani (4-3) și Dinamo (2-1) în barajul pentru Conference League.

Acum, FCSB se pregătește pentru meciul din turul 2 preliminar al Conference League, unde o va întâlni pe FK Auda, formație din Letonia.

FOTO: Dinamo - FCSB 1-2

Meciul tur va avea loc la București, pe 23 iulie, iar returul se va disputa la Riga, pe 30 iulie.

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