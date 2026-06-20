„E doar un salut!” Ce va face Daniel Pancu, în momentul în care va fi chemat de galerie să înjure Steaua: „Probabil că o să fiu greu de înțeles”

Daniel Pancu (48 de ani) a fost pus în fața unei întrebări dificile, înaintea startului de sezon din postura de antrenor al celor de la Rapid.

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Noul tehnician al giuleștenilor a efectuat primele antrenamente la echipa pe care trebuie să o ridice după sezonul complet eșuat, iar acum a vorbit despre situația în care va fi chemat să înjure echipele rivale.

Daniel Pancu: „E doar un salut, nu se întâmplă nimic cu buzele mele”

Pancu a fost întrebat ce va face în momentul în care galeria Rapidului îl va chema să înjure Steaua.

„E doar un salut, nu se întâmplă nimic cu buzele mele. E același salut de o viață, nu e vorba că înjur Steaua. Că e un salut, pur și simplu.

Eu pot să zic din gură «Forza Rapid», dar eu nu înjur pe nimeni. E un salut din partea mea și a tuturor acolo, atât. Pur și simplu e un salut”, a spus Daniel Pancu la Prima Sport.

Întrebat dacă crede că refuzul acestui salut ar putea fi perceput drept un afront de către suporteri, Pancu a răspuns:

„Nu cred… dar e un salut, nu are legătură… Uite, cât am fost selecționer nu l-am făcut când m-au chemat.

Acum... probabil că o să fiu greu de înțeles sau ceva de genul”.

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