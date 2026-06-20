„E doar un salut!” Ce va face Daniel Pancu, în momentul în care va fi chemat de galerie să înjure Steaua: „Probabil că o să fiu greu de înțeles” +29 foto
Daniel Pancu
Superliga

„E doar un salut!” Ce va face Daniel Pancu, în momentul în care va fi chemat de galerie să înjure Steaua: „Probabil că o să fiu greu de înțeles”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 19:34
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 19:34
  • Daniel Pancu (48 de ani) a fost pus în fața unei întrebări dificile, înaintea startului de sezon din postura de antrenor al celor de la Rapid.
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Noul tehnician al giuleștenilor a efectuat primele antrenamente la echipa pe care trebuie să o ridice după sezonul complet eșuat, iar acum a vorbit despre situația în care va fi chemat să înjure echipele rivale.

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Daniel Pancu: „E doar un salut, nu se întâmplă nimic cu buzele mele”

Pancu a fost întrebat ce va face în momentul în care galeria Rapidului îl va chema să înjure Steaua.

„E doar un salut, nu se întâmplă nimic cu buzele mele. E același salut de o viață, nu e vorba că înjur Steaua. Că e un salut, pur și simplu.

Eu pot să zic din gură «Forza Rapid», dar eu nu înjur pe nimeni. E un salut din partea mea și a tuturor acolo, atât. Pur și simplu e un salut”, a spus Daniel Pancu la Prima Sport.

Întrebat dacă crede că refuzul acestui salut ar putea fi perceput drept un afront de către suporteri, Pancu a răspuns:

„Nu cred… dar e un salut, nu are legătură… Uite, cât am fost selecționer nu l-am făcut când m-au chemat.

Acum... probabil că o să fiu greu de înțeles sau ceva de genul”.

Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

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Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
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