„A devenit obositor" David Popovici și-a pierdut răbdarea cu politicienii din România: „Răspunsuri pasate din stânga în dreapta"
David Popovici foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Înot

„A devenit obositor” David Popovici și-a pierdut răbdarea cu politicienii din România: „Răspunsuri pasate din stânga în dreapta”

alt-text Ștefan Neda , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 10.12.2025, ora 11:45
alt-text Actualizat: 10.12.2025, ora 11:50
  • David Popovici (21 de ani) a comentat situația bazinului interior din complexul sportiv „Lia Manoliu”.
  • În plus, campionul mondial și-a exprimat și așteptările pe care le are de la viitorul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Premiat la gala „BeActive”, organizată de Agenția Națională pentru Sport, David Popovici a atras din nou atenția asupra problemelor din sportul românesc.

David Popovici: „A devenit obositor să vorbesc despre condițiile de la bazin”

La mai bine de un an de la JO 2024, când David Popovici a făcut primul apel către clasa politică, cu privire la situația bazinului interior de la „Lia Manoliu”, nu a fost luată încă nicio măsură pentru îmbunătățirea condițiilor.

„Poate de an sau doi ani am început să vorbesc despre condițiile care sunt acolo, mai ales în timpul iernii, și despre condițiile în care se află bazinul din interior, care e în paragină de aproape 10 ani.

Răspunsurile au fost pasate din stânga în dreapta: «Vom face, vom rezolva»...”, a declarat David Popovici.

Întrebat dacă a devenit obositor să atragă constant atenția celor responsabili de acest complex, David a transmis:

„Da, a devenit obositor. Cred că și pentru voi”.

David Popovici: „Mi-ar plăcea să văd mai multe înclinare către educația sportivă”

Cât despre așteptările pe care le are de la viitorul primar general din București, Ciprian Ciucu, ales cu peste 36% din voturi în scrutinul de duminică, Popovici a transmis:

„Îmi știți deja discursul și cum mereu vorbesc despre lipsa infrastructurii sportului în România, dar și în București.

Există câteva bazine olimpice, există câteva bazine semi-olimpice, dar cu siguranță nu la nivelul de care au nevoie tinerii sportivi și noile generații.

Și mi-ar plăcea să văd mai multă înclinare către partea asta, educația sportivă, către un stil de viață mai sănătos. Și, habar n-am, facilitat accesul la piste de bicicletă, de exemplu. E un exemplu ce ține de oraș și de sport. Și de cine se poate ocupa de asta”.

Complexul Sportiv Lia Manoliu david popovici agentia nationala pentru sport ciprian ciucu
