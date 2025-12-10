„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool: „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu

- Inter - Liverpool 0-1. Fabio Capello (79 de ani) a criticat decizia arbitrului Felix Zwayer de a acorda penalty la contactul dintre Wirtz și Bastoni.
- Totodată, italianul știe care a fost greșeala făcută de Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul echipei din Milano.
În minutul 85 al duelului de pe San Siro, Florian Wirtz a căzut în careu după un contact cu Bastoni. „Centralul” Felix Zwayer a acordat un penalty pe care Dominik Szoboszlai l-a transformat.
Fabio Capello, atac furibund la adresa arbitrajului din Inter - Livepool 0-1: „Este o rușine”
Fostul antrenor a analizat faza de joc care a decis soarta partidei și a criticat dur decizia arbitrilor de a acorda penalty.
„O lovitură de pedeapsă scandaloasă, o lovitură de pedeapsă care nu ar fi trebuit acordată.
Nu înțeleg VAR-ul. Arbitrul a văzut tot. Să lăsăm deoparte simularea jucătorului care s-a aruncat la pământ. Pentru a anula golul lui Liverpool, VAR-ul a avut nevoie de trei minute pentru a revedea faza.
Asta creează un precedent... dar este o rușine să acorzi o lovitură de pedeapsă ca asta”, a spus Fabio Capello, pentru Sky Sports, potrivit tuttomercatoweb.com.
Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: „Au făcut diferența”
Tehnicianul italian, care l-a lăudat în trecut pe român, i-a atras atenția lui Cristi Chivu cu privire la greșeala pe care a făcut-o în meciul cu echipa din Anglia:
„Liverpool mi-a adus aminte de PSG, evident, cu mai puțină calitate decât echipa franceză.
Per total, Inter mi-a făcut o impresie bună, dar schimbările au făcut diferența și Chivu nu a reușit să le facă așa cum trebuie”, a spus Fabio Capello, conform fcinter1908.it.
Românul a fost nevoit să efectueze două schimbări în prima repriză, din cauza problemelor medicale: Piotr Zielinski și Yann Bisseck au intrat în locul lui Hakan Calhanoglu și Francesco Acerbi.
În finalul partidei, Cristi Chivu a făcut o triplă schimbare: Carlos Augusto, Ange-Yoan Bonny și Petar Sucic i-au înlocuit pe Federico Dimarco, Marcus Thuram și Henrikh Mkhitaryan.
Cristi Chivu: „Trebuie să luptăm și împotriva injustiției”
La capătul duelului, Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a explicat de ce crede că decizia lui Felix Zwayer de a acorda penalty a fost una greșită.
„Eu nu am obiceiul să discut deciziile arbitrilor. Am văzut că arbitrul a apreciat corect în dinamica fazei și nu a fluierat 11 metri, apoi a intervenit VAR-ul.
După părerea mea, VAR-ul nu a avut elemente din care să judece corect dinamica fazei. Din păcate trebuie să luptăm și împotriva injustiției din fotbal și să încercăm să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Cristi Chivu, la finalul partidei, la Sky Sports.
E greu să pierzi un meci ca acesta, mai ales cu o lovitură de pedeapsă acordată în acest fel... Manuel Akanji, fundaș Inter
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Arsenal
|5
|15
|2
|Bayern
|6
|15
|3
|Atalanta
|6
|13
|4
|PSG
|5
|12
|5
|Inter
|6
|12
|6
|Real Madrid
|5
|12
|7
|Atletico Madrid
|6
|12
|8
|Liverpool
|6
|12
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Tottenham
|6
|11
|10
|Dortmund
|6
|10
|11
|Chelsea
|6
|10
|12
|Manchester City
|5
|10
|13
|Sporting
|6
|10
|14
|Barcelona
|6
|10
|15
|Newcastle
|5
|9
|16
|Marseille
|6
|9
|17
|Galatasaray
|6
|9
|18
|Monaco
|6
|9
|19
|PSV
|6
|8
|20
|Leverkusen
|5
|8
|21
|Qarabag
|5
|7
|22
|Napoli
|5
|7
|23
|Juventus
|5
|6
|24
|Pafos
|5
|6
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Royale Union SG
|6
|6
|26
|Olympiacos
|6
|5
|27
|Club Brugge
|5
|4
|28
|Athletic Bilbao
|5
|4
|29
|Copenhaga
|5
|4
|30
|Frankfurt
|6
|4
|31
|Benfica
|5
|3
|32
|Slavia Praga
|6
|3
|33
|Bodo/Glimt
|5
|2
|34
|Villarreal
|5
|1
|35
|Kairat
|5
|1
|36.
|Ajax
|5
|0