„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool: „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu

Inter - Liverpool 0-1. Fabio Capello (79 de ani) a criticat decizia arbitrului Felix Zwayer de a acorda penalty la contactul dintre Wirtz și Bastoni.

Totodată, italianul știe care a fost greșeala făcută de Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul echipei din Milano.

În minutul 85 al duelului de pe San Siro, Florian Wirtz a căzut în careu după un contact cu Bastoni. „Centralul” Felix Zwayer a acordat un penalty pe care Dominik Szoboszlai l-a transformat.

Fabio Capello, atac furibund la adresa arbitrajului din Inter - Livepool 0-1 : „Este o rușine”

Fostul antrenor a analizat faza de joc care a decis soarta partidei și a criticat dur decizia arbitrilor de a acorda penalty.

„O lovitură de pedeapsă scandaloasă, o lovitură de pedeapsă care nu ar fi trebuit acordată.

Nu înțeleg VAR-ul. Arbitrul a văzut tot. Să lăsăm deoparte simularea jucătorului care s-a aruncat la pământ. Pentru a anula golul lui Liverpool, VAR-ul a avut nevoie de trei minute pentru a revedea faza.

Asta creează un precedent... dar este o rușine să acorzi o lovitură de pedeapsă ca asta”, a spus Fabio Capello, pentru Sky Sports, potrivit tuttomercatoweb.com.

Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: „Au făcut diferența”

Tehnicianul italian, care l-a lăudat în trecut pe român, i-a atras atenția lui Cristi Chivu cu privire la greșeala pe care a făcut-o în meciul cu echipa din Anglia:

„Liverpool mi-a adus aminte de PSG, evident, cu mai puțină calitate decât echipa franceză.

Per total, Inter mi-a făcut o impresie bună, dar schimbările au făcut diferența și Chivu nu a reușit să le facă așa cum trebuie”, a spus Fabio Capello, conform fcinter1908.it.

Românul a fost nevoit să efectueze două schimbări în prima repriză, din cauza problemelor medicale: Piotr Zielinski și Yann Bisseck au intrat în locul lui Hakan Calhanoglu și Francesco Acerbi.

În finalul partidei, Cristi Chivu a făcut o triplă schimbare: Carlos Augusto, Ange-Yoan Bonny și Petar Sucic i-au înlocuit pe Federico Dimarco, Marcus Thuram și Henrikh Mkhitaryan.

Cristi Chivu: „Trebuie să luptăm și împotriva injustiției”

La capătul duelului, Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a explicat de ce crede că decizia lui Felix Zwayer de a acorda penalty a fost una greșită.

„Eu nu am obiceiul să discut deciziile arbitrilor. Am văzut că arbitrul a apreciat corect în dinamica fazei și nu a fluierat 11 metri, apoi a intervenit VAR-ul.

După părerea mea, VAR-ul nu a avut elemente din care să judece corect dinamica fazei. Din păcate trebuie să luptăm și împotriva injustiției din fotbal și să încercăm să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Cristi Chivu, la finalul partidei, la Sky Sports.

E greu să pierzi un meci ca acesta, mai ales cu o lovitură de pedeapsă acordată în acest fel... Manuel Akanji, fundaș Inter

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 5 15 2 Bayern 6 15 3 Atalanta 6 13 4 PSG 5 12 5 Inter 6 12 6 Real Madrid 5 12 7 Atletico Madrid 6 12 8 Liverpool 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Tottenham 6 11 10 Dortmund 6 10 11 Chelsea 6 10 12 Manchester City 5 10 13 Sporting 6 10 14 Barcelona 6 10 15 Newcastle 5 9 16 Marseille 6 9 17 Galatasaray 6 9 18 Monaco 6 9 19 PSV 6 8 20 Leverkusen 5 8 21 Qarabag 5 7 22 Napoli 5 7 23 Juventus 5 6 24 Pafos 5 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Royale Union SG 6 6 26 Olympiacos 6 5 27 Club Brugge 5 4 28 Athletic Bilbao 5 4 29 Copenhaga 5 4 30 Frankfurt 6 4 31 Benfica 5 3 32 Slavia Praga 6 3 33 Bodo/Glimt 5 2 34 Villarreal 5 1 35 Kairat 5 1 36. Ajax 5 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport