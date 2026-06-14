Nevoiți să se adapteze Rutina specială a naționalei Belgiei pentru a putea face față căldurii din SUA

Naționala Belgiei a fost nevoită să recurgă la o rutină specială pentru a se adapta la temperaturile ridicate din SUA, pe parcursul Campionatului Mondial.

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Reprezentativa pregătită de Rudi Garcia (62 de ani) va debuta la CM 2026 luni, împotriva Egiptului, la Seattle.

Naționala Belgiei, rutină specială pentru a face față căldurii din SUA

Meciul de debut al Belgiei la turneul final va începe la ora locală 14:00, atunci când temperaturile sunt foarte ridicate. Luni, la acea oră, sunt anunțate a fi 31 de grade Celsius la Seattle.

Astfel, pentru a face față căldurii insuportabile, naționala belgiană a recurs la o rutină specială care a fost introdusă în programul zilnic al jucătorilor.

După fiecare ședință de antrenament, jucătorii trebuie să facă dușuri fierbinți și să meargă la saună, pentru a se adapta climatului din Seattle, unde și umiditatea este foarte ridicată, scrie mundodeportivo.com.

În afară de meciul cu Egipt, Belgia va juca mai juca cu Iran (21 iunie) și Noua Zeelandă (27 iunie).

Lotul Belgiei pentru Campionatul Mondial:

Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg). Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt). Mijlocași: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona). Atacanți: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

Pauze de hidratare la CM 2026

Din cauza căldurii intense din Statele Unite, Canada și Mexic, meciurile de la CM 2026 au câte două pauze de hidratare pe meci, una în fiecare repriză.

Jucătorii beneficiază de o pauză de trei minute în minutul 22 al fiecărei reprize pentru a se hidrata.

Cum au apărut aceste pauze?

Primele reguli clare privind pauzele de hidratare au fost introduse de FIFA la începutul anilor 2010, după recomandările specialiștilor în medicină sportivă și ale organizațiilor care monitorizează riscurile asociate temperaturilor ridicate.

Conform regulamentelor actuale, arbitrul poate opri jocul pentru aproximativ trei minute în fiecare repriză atunci când indicele de stres termic depășește anumite valori considerate periculoase pentru sănătatea jucătorilor.

Măsura a fost folosită frecvent la Mondialul din Brazilia 2014, la turneele organizate în Statele Unite și în competițiile desfășurate în Orientul Mijlociu, unde temperaturile și umiditatea ridicată pot transforma un meci de fotbal într-un efort fizic extrem.

Medicii sportivi susțin că aceste întreruperi reduc riscul de deshidratare severă, crampe musculare și insolație, în special în partidele disputate la ore de vârf.

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