„Nu este nimic politic la mijloc”  Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
Formula 1
Formula 1

„Nu este nimic politic la mijloc” Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 12:46
  • Mai multe controverse au avut loc în Formula 1 în ultima perioadă, în special cele legate de sistemul ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), care a fost introdus de FIA în acest sezon.
  • Scopul acestui sistem este să ajute producătorii să-și îmbunătățească motoarele în timpul sezonului.
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Concret, prin sistemul ADUO (n.r. Oportunități Suplimentare de Dezvoltare și Modernizare), FIA încearcă să-i ajute pe producătorii de motoare să-i ajungă din urmă pe cei mai buni.

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Toto Wolff: „Totul se bazează pe date colectate”

În ciuda faptului că acest sistem a adus mai multe nemulțumiri, Toto Wolff, șeful Mercedes, susține această regulă introdusă de FIA.

„Totul se bazează pe date colectate. Nu există nimic politic la mijloc și nici favoruri. Este concluzia analizei realizate de FIA pe baza senzorilor de cuplu și a rezultatelor obținute.

Este un mecanism de protecție și vrem să evităm situații precum cea din 2014, când un producător avea un avantaj uriaș, sau ceea ce se întâmplă acum, într-o anumită măsură, cu Audi, Aston Martin, Honda sau Red Bull”, a declarat Wolff, conform marca.com.

Pentru Honda și Aston Martin, sistemul ar putea oferi impulsul necesar pentru revitalizarea unei unități de putere care se confruntă cu numeroase probleme, de la procesul de combustie până la sistemele asociate componentei electrice.

Este un mecanism care va permite ajustări fine pentru a se asigura că niciun producător de motoare nu ajunge într-o situație penibilă. Este metoda corectă de a proceda, deoarece aerodinamica servește unui alt scop. Toto Wolff, șeful Mercedes

Și Shintaro Orihara, inginerul-șef al Honda, a comentat acest subiect:

„Măsurătorile noastre coincid în mare măsură cu cele ale FIA. Nimic nu se schimbă, indiferent de ADUO. Știm ce trebuie să facem și cum să obținem rezultatele dorite”.

Ce reprezintă mai exact sistemul ADUO

Conform motorsport.com, cu ajutorul sistemului ADUO performanța motoarelor V6 este măsurată după fiecare trimestru al sezonului. Producătorii care sunt în urmă primesc oportunități suplimentare de a-și îmbunătăți motoarele în timpul stagiunii.

FIA a luat hotărârea de a introduce acest sistem pentru a evita situații asemănătoare cu ce s-a întâmplat în urmă cu un deceniu cu Honda, atunci când era mult în urmă față de competiție și a avut nevoie de ani pentru a deveni competitivă.

La fiecare trimestru al sezonului, FIA va realiza un clasament al celor cinci motoare V6 din 2026, folosind date reale din curse pentru a le evalua performanța.

Pe baza acestor rezultate, producătorii primesc oportunități suplimentare de dezvoltare (n.r. „tokens”), în funcție de cât de mult sunt în urmă față de motorul de referință, pe o scară din 2 în 2 procente. Aceste tokens permit dezvoltarea unor componente ale unității de putere.

Producătorii aflați la 2–4% în urmă pot cheltui până la 3 milioane de dolari în dezvoltare suplimentară, având o oportunitate de upgrade în 2026 și încă una în 2027. La un deficit de 4–6%, suma crește la 4,65 milioane de dolari, cu două upgrade-uri în 2026 și 2027.

La 6–8% ajunge la 6,35 milioane, iar la 8–10% la 8 milioane. Producătorii aflați la peste 10% în urmă pot investi chiar până la 11 milioane de dolari suplimentar.

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