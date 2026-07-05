Belgia protestează Federația contestă decizia FIFA în cazul Balogun și spune că va lua măsuri: „Suntem uimiți”

Federația Belgiană de Fotbal (RBFA) a reacționat după ce FIFA a decis ca atacantul american Folarin Balogun să fie eligibil pentru meciul din optimile Cupei Mondiale, deși fusese eliminat în partida precedentă, cu Bosnia și Herțegovina.

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Într-un comunicat oficial, belgienii susțin că hotărârea forului mondial contrazice propriile regulamente și au anunțat că analizează toate variantele legale.

Belgienii invocă regulamentul competiției

„Federația Regală Belgiană de Fotbal este uimită de decizia FIFA de a-l declara eligibil pe jucătorul Statelor Unite, Folarin Balogun, pentru meciul SUA - Belgia”, se arată în comunicat.

RBFA afirmă că FIFA și-a bazat decizia pe articolul 27 din Codul Disciplinar, care permite suspendarea executării unei sancțiuni disciplinare. Totuși, oficialii belgieni susțin că această prevedere nu poate anula regula suspendării automate după un cartonaș roșu.

„Articolul 66.4 din același Cod Disciplinar prevede clar că un cartonaș roșu atrage automat suspendarea pentru următorul meci al echipei, așa cum s-a întâmplat în toate celelalte cazuri de la această Cupă Mondială”, au transmis reprezentanții federației.

Belgienii invocă și regulamentul competiției, potrivit căruia orice jucător eliminat prin cartonaș roșu, direct sau în urma a două avertismente, este suspendat automat pentru următorul meci.

„Caracterul automat al acestei suspendări a fost reafirmat în Circulara FIFA nr. 16, transmisă tuturor federațiilor participante, și a fost prezentat înaintea fiecărui meci din cadrul ședințelor oficiale de organizare”, se mai precizează în comunicat.

În încheiere, Federația Belgiană de Fotbal anunță că va analiza toate opțiunile disponibile pentru a-și apăra interesele:

„Pentru a proteja drepturile legitime ale tuturor echipelor participante și principiile fundamentale ale fair-play-ului, atât la această Cupă Mondială, cât și la edițiile viitoare, RBFA analizează toate opțiunile posibile.”

Folarin Balogun fusese eliminat în meciul cu Bosnia și Herțegovina, însă Comisia de Disciplină a FIFA a decis suspendarea executării sancțiunii, astfel că atacantul poate evolua împotriva Belgiei în optimile de finală, marți noapte.

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