Ben Yedder. Foto: Instagram, @sakaryaspor
Ben Yedder va juca în Turcia Francezul și-a găsit echipă, deși a fost condamnat pentru că și-a agresat soția » Are numeroase antecedente

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 09.09.2025, ora 15:18
  • Fostul internațional francez Wissam Ben Yedder (35 de ani) a semnat cu formația turcă de ligă secundă Sakaryaspor.

Fostul jucător de la Toulouse, Sevilla și Monaco și-a găsit echipă la câteva zile după ce a fost condamnat pentru violență psihologică asupra fostei sale soții.

Ben Yedder va juca în Turcia, deși a fost condamnat pentru violență psihologică asupra fostei soții

Deși parchetul ceruse o pedeapsă de opt luni de închisoare cu suspendare, atacantul a fost sancționat cu o amendă de 90.000 de euro.

De asemenea, a fost obligat să achite încă 60.000 de euro, sumă împărțită între cheltuielile de judecată și despăgubirile acordate fostei sale partenere, cu care se află în proces de divorț.

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu Wissam Ben Yedder. Îi dorim succes în tricoul nostru verde-negru.

Bine ai venit, Wissam Ben Yedder!”, a transmis clubul pe rețelele de socializare.

Ben Yedder ar a fost acuzat că a avut un comportament agresiv și umilitor față de partenera sa de viață, într-un mariaj care s-a destrămat în mai 2023.

Potrivit thescore.com, acesta a mai fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru că a agresat sexual o femeie.

În 2023, un tribunal din Spania i-a aplicat o pedeapsă de șase luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală, comisă în perioada în care juca la Sevilla (2016–2019).

De asemenea, Ben Yedder este vizat și de o anchetă în curs, alături de fratele său, Sabri, pentru că ar fi violat două femei în 2023. Cei doi neagă acuzațiile.

19 selecții
în naționala Franței a avut Ben Yedder, marcând de 3 ori pentru „Les Bleus”

Unul dintre cei mai eficienți atacanți francezi ai ultimului deceniu, cu peste 300 de goluri marcate în carieră, pare tot mai departe de o revenire pe scena fotbalului european.

