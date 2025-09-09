Ben Yedder va juca în Turcia Francezul și-a găsit echipă, deși a fost condamnat pentru că și-a agresat soția » Are numeroase antecedente

- Fostul internațional francez Wissam Ben Yedder (35 de ani) a semnat cu formația turcă de ligă secundă Sakaryaspor.
Fostul jucător de la Toulouse, Sevilla și Monaco și-a găsit echipă la câteva zile după ce a fost condamnat pentru violență psihologică asupra fostei sale soții.
Ben Yedder va juca în Turcia, deși a fost condamnat pentru violență psihologică asupra fostei soții
Deși parchetul ceruse o pedeapsă de opt luni de închisoare cu suspendare, atacantul a fost sancționat cu o amendă de 90.000 de euro.
De asemenea, a fost obligat să achite încă 60.000 de euro, sumă împărțită între cheltuielile de judecată și despăgubirile acordate fostei sale partenere, cu care se află în proces de divorț.
„Clubul nostru a ajuns la un acord cu Wissam Ben Yedder. Îi dorim succes în tricoul nostru verde-negru.
Bine ai venit, Wissam Ben Yedder!”, a transmis clubul pe rețelele de socializare.
Ben Yedder ar a fost acuzat că a avut un comportament agresiv și umilitor față de partenera sa de viață, într-un mariaj care s-a destrămat în mai 2023.
Potrivit thescore.com, acesta a mai fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru că a agresat sexual o femeie.
În 2023, un tribunal din Spania i-a aplicat o pedeapsă de șase luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală, comisă în perioada în care juca la Sevilla (2016–2019).
De asemenea, Ben Yedder este vizat și de o anchetă în curs, alături de fratele său, Sabri, pentru că ar fi violat două femei în 2023. Cei doi neagă acuzațiile.
Unul dintre cei mai eficienți atacanți francezi ai ultimului deceniu, cu peste 300 de goluri marcate în carieră, pare tot mai departe de o revenire pe scena fotbalului european.