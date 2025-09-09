E ușor să lucrezi cu Mourinho? Fostul director de la  AS Roma , dezvăluiri despre relația cu portughezul + Poveste amuzantă: „Suntem bărbați alfa”

Guido Fienga (55 de ani), fostul director executiv al Romei, a povestit experiența trăită în perioada în care Jose Mourinho era antrenor.

Stilul tehnicianului portughez, cu care mulți nu pot rezona, a fost o provocare și pentru fostul oficial al clubului din capitala Italiei.

Fostul oficial de la AS Roma spune că s-a adaptat la stilul lui Mourinho, deși colaborarea a fost scurtă, iar acum păstrează o relație foarte bună cu tehnicianul demis recent de la Fenerbahce.

Guido Fienga: „E o mare provocare să fii directorul lui Mourinho”

„Trei cuvinte pentru a-l descrie? Super inteligent, priceput la meseria lui, dar nu-l pot spune pe al treilea.

În privat, e foarte amuzant. E o mare provocare să fii directorul lui Mourinho, dar nu a durat mult. Într-unul dintre primele meciuri, am primit patru cartonașe roșii, a fost o primire plăcută a stilului lui Mourinho.

Am o relație bună cu el. Probabil pentru că nu am lucrat cu el prea mult timp. L-am adus la Roma și am lucrat împreună câteva luni, dar încă ținem legătura”, a declarat Guido Fienga pentru Thriving Minds, potrivit tribalfootball.com.

Fienga a rememorat momentul plecării sale de la AS Roma

Fostul CEO al Romei a povestit și dialogul avut cu Mourinho când acesta a plecat de la club.

„Când am decis să plec de la Roma, «Mou» a venit la mine și mi-a spus: «Guido, sunt doar doi bărbați alfa în acest club și acum pleacă unul». I-am răspuns: «Bravo ție». De aceea am menținut o relație bună cu el.

Pentru un director general, a lucra cu un antrenor care se ciocnește constant cu arbitrii și cu liga este ca și cum ai fi pompier în California. Dar Mourinho este foarte inteligent și priceput. Am multe lucruri de spus, dar nu pot, pentru reputația amândurora”, a mai spus Fienga.

