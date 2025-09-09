Susținere de la Edi Mesajul transmis de Iordănescu înainte de meciul cu Cipru: „Asta e tot ce contează!” +16 foto
Edward Iordănescu. Foto: Imago
Nationala

Susținere de la Edi Mesajul transmis de Iordănescu înainte de meciul cu Cipru: „Asta e tot ce contează!”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 09.09.2025, ora 13:51
Actualizat: 09.09.2025, ora 13:57
  • Edward Iordănescu (47 de ani), selecționerul alături de care România s-a calificat la Euro 2024, le-a transmis un mesaj „tricolorilor”.
  • Meciul Cipru - România se joacă astăzi, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
  • Partida fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe postul Prima TV.

România ocupă locul trei în Grupa H, cu șase puncte. Lider este Bosnia, echipă neînvinsă până acum, cu 12 puncte, urmată de Austria, care are nouă puncte și un meci mai puțin disputat.

Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru 
Mesajul transmis de Edi Iordănescu „tricolorilor”: „România poate învinge Austria!”

Antrenorul celor de la Legia Varșovia, care a condus naționala în 28 de meciuri, le-a transmis un mesaj de încurajare foștilor săi jucători.

„Victorie cu Cipru, este tot ce contează! Acum 3 puncte, iar în octombrie, cu 55.000 de români pe Național Arena, România poate, cu siguranță, să învingă Austria! Hai România”, a notat tehnicianul, pe rețelele de socializare.

Pe banca naționalei, Edward Iordănescu a înregistrat 10 victorii, printre care și succesul răsunător cu Ucraina, 3-0, în primul meci de la EURO 2024.

România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)
România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)

De-a lungul mandatului său, a mai bifat 10 remize și a suferit 8 înfrângeri, ultima chiar în optimile EURO 2024, contra Olandei, scor 0-3, meci care a și marcat finalul perioadei sale ca selecționer.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia4 (10-1)12
2. Austria3 (7-1)9
3. România4 (8-4)6
4. Cipru4 (3-5)3
5. San Marino5 (1-18)0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
echipa nationala a romaniei mircea lucescu cipru romania edward iordanescu
