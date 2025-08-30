Sportive prinse la furat  Filmate când strecurau obiectele subtilizate în geantă. A intervenit Ministerul de Externe!

Înotătoarele Benedetta Pilato (20 de ani) și Chiara Tarantino (22 de ani) au fost arestate în Singapore după ce au fost acuzate de furt.

Totul s-a întâmplat când cele două sportive italiene se aflau pe aeroportul din Singapore și așteptau să se întoarcă în Italia. Acestea au fost surprinse după ce au furat niște parfumuri și au fost arestate imediat de poliție.

Benedetta Pilato și Chiara Tarantino au fost arestate

Cele două înotătoare tocmai se întorceau din vacanța de după Campionatele Mondiale de înot care s-au încheiat pe 3 august, atunci când au fost arestate, fiind acuzate de furt, conform gazzetta.it.

Pilato și Tarantino au fost reținute de poliție pe 14 august, după 10 zile petrecute în Bali, Indonezia, alături de alte două colege de echipă, Anita Bottazzo și Sofia Morini.

Camerele de supraveghere din aeroport au surprins momentul când Tarantino strecura parfumurile furate dintr-un magazin în geanta colegei sale. Polițiștii au intervenit imediat și le-au arestat pe cele două sportive.

Cele patru înotătoare au fost percheziționate, iar Sofia Morini a reușit să contacteze ambasada Italiei din Singapore, condusă de Dante Brandi.

Pilato și Tarantino au fost eliberate

Ambasada Italiei din Singapore și președintele Federației Italiene de Înot au fost anunțați imediat despre arestarea sportivelor.

Situația a fost rezolvată de ministrul de externe, Antonio Tajani, iar Pilato și Tarantino au fost eliberate și duse la hotel pentru a aștepta un nou zbor spre Italia.

Luni, 18 august, anchetele împotriva lui Pilato și Tarantino au fost încheiate de judecător, care a decis să le acorde un avertisment sportivelor și să le ofere un document necesar pentru repatriere pentru că pașapoartele au fost confiscate.

Miercuri, 20 august, Benedetta Pilato și Chiara Tarantino au aterizat în Italia.

La Campionatele Mondiale de înot din Singapore, Benedetta Pilato a câștigat medalia de bronz la proba de 50 de metri bras.

Chiara Tarantino a câştigat medalia de bronz la ştafeta mixtă 4x100 liber la Campionatele Europene din 2021.

Reacțiile celor două înotătoare

După ce a ajuns acasă, Benedetta Pilato a revenit cu explicații după cele întâmplate în Singapore.

„Din păcate, am fost implicată indirect într-un incident neplăcut gestionat de autoritățile din aeroportul din Singapore.

Nu am avut niciodată intenția de a comite acte nepotrivite, iar cei care mă cunosc știu cât de mult prețuiesc valorile sportului, corectitudinii și onestității personale.

Din fericire, problema a fost rezolvată în câteva ore, fără nicio implicație, în parte datorită transparenței mele maxime față de autorități.

Am colaborat imediat cu autoritățile locale și cu sprijinul deplin al Ambasadei.

Din această experiență, însă, am învățat lecții importante despre prudență, responsabilitate individuală și valoarea oamenilor din jurul meu”, a declarat Benedetta Pilato, conform gazzetta.it.

Și Chiara Tarantino a vorbit despre furtul din Singapore:

„În zilele care ar fi trebuit să fie zile de odihnă și relaxare mentală, am trecut în schimb prin momente deosebit de dificile, departe de casă, în afara controlului meu, dar care m-au afectat profund la nivel uman.

Acum mă pot concentra asupra carierei mele sportive cu seninătate și cu o determinare mai mare.

Le mulțumesc profund celor care m-au susținut discret, fără judecăți gratuite și celor care continuă să creadă în mine”.

