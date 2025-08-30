Floriani Mussolini (22 de ani) a debutat în Serie A pentru Cremonese în partida cu Sassuolo din etapa a doua.

Pe tricoul jucătorului italian a apărut numele Romano, ceea ce a surprins pe toată lumea.

Cremonese și Sassuolo s-au întâlnit în etapa a doua din Serie A. Gazdele au reușit să câștige cu scorul de 3-2, iar Floriani Mussolini a obținut un penalty în cele 8 minute jucate.

Numele lui Floriani Mussolini de pe tricou a surprins pe toată lumea

În meciul de ieri, în care Floriani Mussolini a debutat pentru Cremonese în Serie A, fotbalistul italian a avut trecut pe spatele tricoului scris Romano , al doilea său prenume, pentru a evita controversele, scrie gazzetta.it.

Romano Benito Floriani Mussolini este fiul Alessandrei Mussolini, fostă deputată din partea partidului de centru-dreapta Forza Italia, și al lui Mauro Floriani, fost ofițer Gărzii Financiare italiene, condamnat pentru un scandal de prostituție în 2015.

Floriani e strănepotul lui Benito Mussolini (1883-1945), care a fost conducătorul fascist al Italiei între anii 1922 și 1943. Acesta a creat un stat fascist utilizând propaganda și teroarea de stat.

Chiar dacă se vorbește mai mult despre numele său de familie decât despre prestațiile sale, Floriani Mussolini nu este afectat.

„Nu mi-a cauzat niciodată probleme. Mă gândesc doar la joc. Numele meu de familie este o povară pentru alții, nu pentru mine”, a declarat tânărul jucător, conform sursei citate.

1,5 milioane de euro valorează Floriani Mussolini, conform Transfermarkt

Floriani Mussolini, despre debutul său în Serie A: „Nu voi uita această seară”

Romano Floriani Mussolini a intrat pe teren în minutul 82 al partidei dintre Cremonese și Sassuolo în locul lui Alessio Zerbin.

În puținele minute jucate, Mussolini a reușit să-i ofere o pasă de gol pentru Okereke, care a înscris, însă reușita a fost anulată pentru un fault în atac.

În minutele de prelungire, Floriani a intrat în careul advers după ce l-a depășit pe Fadera și a fost faultat. Acesta a obținut un penalty, care a fost transformat de Manuel De Luca și a adus victoria pentru Cremonese.

La finalul meciului, Floriani Mussolini a declarat:

„S-au întâmplat atât de multe într-un timp prea scurt și nu voi uita niciodată această seară, pentru că am visat dintotdeauna să debutez în Serie A.

Antrenorul mi-a cerut să atac în profunzime și să exploatez spațiile din spatele apărării lui Sassuolo. Scopul meu era să încerc să fac diferența și sunt fericit că am reușit.

Când golul lui Okereke a fost anulat, mi-am făcut griji că am comis un fault și, din păcate, arbitrul a fluierat, dar sunt fericit că totul a mers apoi conform planului”.

Fundașul italian a venit la Cremonese în această vară de la Lazio sub formă de împrumut, cu opțiunea de transfer definitiv la finalul perioadei.

