Bernadette Szocs, vicecampioană Românca, învinsă în finala Top 16 Europa » Nu a avut nicio șansă în meciul pentru trofeu

Bernadette Szocs (30 de ani) a fost învinsă de Sabine Winter (33 de ani) în finala competiției Top 16 Europa, scor 0-3 (4-11, 4-11, 4-11).

Cea de-a 55-a ediție a competiției Top 16 Europa a avut loc la Montreux (Elveția) și s-a încheiat astăzi.

Bernadette Szocs - Sabine Winter 0-3 , în finala Top 16 Europa

0-3: Sportiva din Germania nu i-a dat nicio șansă româncei în această finală: încă un set câștigat cu 11-4 și victorie pentru Sabine Winter.

Bernadette Szocs a reușit să câștige Top 16 Europa în anul 2018, atunci când a învins-o în finală pe Li Jie, scor 4-1 (12-10, 8-11, 11-6, 11-5, 11-7).

În 2019, Szocs a pierdut în ultimul act al competiției, 3-4 cu Petrissa Solja.

Cum a ajuns Bernadette Szocs în finala Top 16 Europa

Semifinale: 3-1 (9-11, 11-9, 11-5, 11-5) cu Jia Nan Yuan (Franța)

3-1 (9-11, 11-9, 11-5, 11-5) cu Jia Nan Yuan (Franța) Sferturi: 3-1 (11-7, 4-11, 11-8, 11-5) cu Charlotte Lutz (Franța)

3-1 (11-7, 4-11, 11-8, 11-5) cu Charlotte Lutz (Franța) Optimi: 3-0 (11-3, 11-8, 11-8) cu Natalia Bajor (Polonia)

În ediția de anul trecut de la Top 16 Europa, Elizabeta Samara a ajuns până în finală, dar a fost învinsă de Han Ying (Germania) cu scorul de 2-3 (6-11, 9-11, 11-9, 11-8, 4-11).

Bernadette Szocs, la Cupa Mondială

Odată cu atingerea semifinalelor la competiția Top 16 Europa, Bernadette Szocs a obținut calificarea la Cupa Mondială de tenis de masă de la Macao, care va avea loc în perioada 30 martie - 5 aprilie 2026.

În cadrul competiției vor participa concurenți de pe ambele tablouri, masculin și feminin. Cei 48 de jucători vor fi împărţiţi în 16 grupe de câte 3.

Jucătorul de pe primul loc din fiecare grupă va avansa în Stage 2, acolo unde se vor desfășura optimi, sferturi, semifinală și finală.

În Stage 1 se vor disputa 4 seturi în fiecare meci, în timp ce în Stage 2 va fi sistemul cel mai bun din 7 seturi.

