România, învinsă de Paraguay „Tricolorii" au cedat în a doua parte a confruntării din Cupa Davis » Ce urmează
România
Tenis

România, învinsă de Paraguay „Tricolorii” au cedat în a doua parte a confruntării din Cupa Davis » Ce urmează

George Neagu
Publicat: 08.02.2026, ora 12:42
Actualizat: 08.02.2026, ora 12:44
  • Paraguay - România 3-1. „Tricolorii” au fost învinși în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis.
  • Perechea Alexandru Jecan/Bogdan Pavel și Ștefan Paloși, la simplu, au pierdut meciurile din a doua zi a întâlnirii.

Cele două naționale se aflau la egalitate, scor 1-1, după primele meciuri ale confruntării: Radu Țurcanu îl învinsese pe Alex Santino Nunez Vera, scor 6-1, 3-6, 7-6(2), iar Gabriel Ghețu pierduse cu Adolfo Daniel Vallejo, scor 1-6, 4-6.

Paraguay - România 3-1. „Tricolorii”, învinși în Cupa Davis

Perechea României era considerată favorită în meciul de dublu, însă Alexandru Jecan și Bogdan Pavel au cedat în fața paraguayanilor Adolfo Daniel Vallejo (21 de ani, #104 ATP) și Martin Antonio Vergara del Puerto (21 de ani, #1389 ATP).

Cei doi sportivi români au pierdut cu scorul de 3-6, 5-7, după o partidă ce a durat o oră și 35 de minute.

Debutant la Cupa Davis, Ștefan Paloși nu a reușit să țină furnizeze o surpriză și a fost învins de Adolfo Daniel Vallejo (21 de ani, #104 ATP), jucător aflat în mare formă.

Partida s-a încheiat după doar o oră și 24 de minute, scor 1-6, 2-6, iar Paraguay s-a impus în fața României la Club Internacional de Tenis din Asuncion cu scorul de 3-1.

Înainte de acest duel, România se afla pe locul 40 în clasamentul Cupei Davis, în timp ce Paraguay ocupa locul 65.

Din echipa României au făcut parte jucătorii:

  • Ştefan Paloşi (#445 ATP)
  • Gabriel Ghețu (#714 ATP)
  • Radu Țurcanu (#667 ATP)
  • Bogdan Pavel (#131 ATP la dublu)
  • Alexandru Jecan (#127 ATP la dublu).

„Tricolorii” vor retrograda în Grupa Mondială II a Cupei Davis și vor disputa un baraj de menținere/promovare în luna septembrie.

tenis ATP Cupa Davis romania stefan palosi
