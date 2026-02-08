Târnovanu, criticat din nou Finanțatorul campioanei a explicat de ce îl preferă pe Matei Popa: „Face ce îmi place mie”

- Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a comentat situația portarilor echipei.
- În ultimele două meciuri, Ștefan Târnovanu (25 de ani) a fost scos dintre buturi, iar în locul lui a intrat Matei Popa (18 ani).
Finanțatorul campioanei s-a declarat foarte mulțumit de evoluțiile tânărului Popa și l-a criticat încă o dată pe mai experimentatul Târnovanu.
Gigi Becali a explicat de ce îl preferă pe Matei Popa în fața lui Târnovanu: „Nu se dă inteligent”
„Din moment ce Popa n-a primit gol... Golul ăla (n.r. - marcat de FC Botoșani) n-are nicio treabă cu el. Două meciuri fără gol e bine. Nu? Și face ce îmi place mie, nu se dă important.
«Stai, că pasez eu în stânga». Îi spuneam lui Târnovanu la telefon: «Nu mai da tu în stânga și în dreapta, că nu știi să pasezi bine! Ori se duce în aut și e mingea la ei, ori e presiune la Crețu. Dă tare în față, pe vârf».
Deci, eu, care nu știu fotbal și tot am văzut. Am trăire. Când dă stânga-dreapta, am emoții. Popa nu face așa ceva, nu se dă inteligent, interesant. Nu te mai da tu inteligent, că după aia faci ca Vlad (n.r. - Andrei Vlad, fost portar la FCSB)!
Lui Popa i-am zis că nu mă interesează decât un singur lucru, dacă e puternic psihic. E adevărat, nu are experiență, dar dacă e puternic mental... A zis că n-are nicio treabă. Nimic! Nicio emoție”, a spus Becali, conform digsport.ro.
Matei Popa a debutat în partida cu Csikszereda, disputată în condiții dificile, pe ninsoare, meci pe care campioana l-a câștigat cu 1-0.
Ștefan Târnovanu are la activ 201 meciuri la FCSB, cu 71 de partide în care a păstrat poarta intactă și 222 de goluri încasate.
Târnovanu a evoluat și în patru meciuri pentru echipa națională.
Elevii lui Elias Charalambous se află pe locul 10 în Superliga, cu 37 de puncte, după 25 de etape.