Ce s-a întâmplat cu Bianca Andreescu Campioana de la US Open 2019 a ajuns pe locul 174 în WTA: „Nu mai sunt aceeași persoană”

Bianca Andreescu (26 de ani) spune că nu mai încearcă să redevină jucătoarea din 2019, când triumfa la US Open și uimea lumea tenisului.

Sportiva cu părinți români ocupă locul 174 în clasamentul WTA și se întoarce în unul dintre locurile unde a impresionat la începuturile carierei.

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Pe 21 octombrie 2019, Bianca Andreescu ocupa locul 4. A fost la un pas de podiumul WTA, însă titlurile de la Indian Wells, Toronto și US Open au rămas singurele din palmaresul său.

Bianca Andreescu: „Nu mai sunt persoana din 2019”

Acum, după ani în care s-a confruntat cu numeroase accidentări și nu a mai reușit să revină în elita tenisului, sportiva canadiană spune că nu mai pune aceeași presiune pe ea.

„Nu cred că există o regulă despre cum să faci față acestui lucru. Ceea ce m-a ajutat cel mai mult a fost să nu mă mai întreb cum pot redeveni acea jucătoare.

Acum mă gândesc la ce pot învăța din acea etapă și cine sunt în 2026. S-au întâmplat multe lucruri de atunci. Nu mai sunt aceeași persoană.

În 2019 era primul meu an complet în circuit și mă gândeam doar la tenis. Acum încerc să reproduc acele rezultate, fiind o persoană diferită”, a spus Andreescu, potrivit puntodebreak.com.

Simt că mi-am recăpătat acea bucurie, care probabil a fost ceea ce mi-a fost cel mai greu să găsesc în acești ani. Echipa pe care o am acum m-a ajutat enorm să mă bucur din nou de acest proces și sper că acest lucru se va traduce, în cele din urmă, și în victorii. Bianca Andreescu, campioană US Open 2019

Bianca Andreescu: „Știu că pot juca în orice condiții”

După ce a participat la mai multe turnee ITF și WTA 125 pentru a-și recăpăta ritmul, Andreescu afirmă că acum vede altfel tenisul.

„Ce am învățat este că nivelul la aceste turnee este extrem de ridicat. Nu vreau ca oamenii să creadă că, doar pentru că sunt turnee de cu premii de 75.000 de dolari, 125 sau Challenger, nivelul este inferior. Toate meciurile mele au fost foarte dificile.

Marea diferență constă în mediul înconjurător. Aici (n.r. - la Toronto) ai televiziune, mass-media, stadioane mari… Acolo totul este diferit. Dar pentru mine a însemnat o întoarcere la rădăcini, pentru că acolo am început. Nu m-am simțit niciodată în plus.

Am învățat foarte multe despre mine însămi. Știu că pot juca în orice condiții și împotriva oricărui adversar. Încerc să dau întotdeauna tot ce am mai bun, fie că este vorba de un turneu de 75.000 de dolari sau de un Grand Slam”.

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Bianca Andreescu se întoarce la Toronto

Organizatorii turneului de la Toronto i-au întins o mână de ajutor Biancăi și i-au acordat un wildcard pentru ediția din acest an.

„Aceasta este casa mea. M-am antrenat pe aceste terenuri practic toată viața. Faptul că pot reveni aici cu un wildcard mă face să mă simt foarte recunoscătoare.

Îmi amintesc că veneam de multe ori ca spectatoare și le vedeam jucând pe Serena Williams, Simona Halep sau Kim Clijsters.

Acum, faptul că împărtășesc aceleași terenuri cu jucătoare de acest calibru rămâne ceva foarte special. Indiferent dacă câștig sau pierd, această experiență are întotdeauna o valoare imensă pentru mine”.

Andreescu o va întâlni în primul tur al turneului de la Toronto pe cehoaica Nikola Bartunkova (20 de ani, #41 WTA). Meciul va avea loc luni, în jurul orei 02:00 (ora României).

Pe lângă titlurile cucerite în 2019, Andreescu a mai bifat patru finale în circuitul WTA: Auckland 2019, Miami 2021, Bad Homburg 2022 și 's-Hertogenbosch 2024.

Mă simt bine. Sunt complet sănătoasă, ceea ce era prioritatea mea principală. De asemenea, sunt fericită și simt că gestionez foarte bine tot ce se întâmplă în jurul meu, atât în cariera mea, cât și în viața personală. Sunt pregătită să concurez. Bianca Andreescu, locul 174 WTA

Bianca Andreescu, vacanță în România

Bianca Andreescu a luat o pauză după înfrângerea suferită în primul tur de la Wimbledon, iar pe 19 iulie a postat pe Instagram mai multe fotografii făcute în România.

Sportiva a vizitat-o și pe bunica ei din comuna Vaideeni, județul Vâlcea.

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