Noul stadion Dinamo ar putea candida la găzduirea finalei Conference League din 2029 sau 2030.

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Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, a dezvăluit că Ionuț Lupescu (57 de ani), consilierul său și membru în grupul Observatorilor Tehnici din cadrul UEFA, se ocupă deja de demersurile necesare pentru ca acest lucru să devină posibil.

Noul stadion Dinamo ar putea găzdui finala Conference League

„Ne-am gândit (n.r. la finala Conference League). Am discutat cu Ionuț Lupescu, să vedem ce se poate face pentru 2029 sau 2030” , a declarat Ionuț Popa, citat de prosport.ro.

În stagiunea trecută, ultimul act al celei de-a treia competiții europene s-a desfășurat în Germania, la Leipzig, și a fost câștigat de Crystal Palace, scor 1-0, în fața celor de la Rayo Vallecano.

Ionuț Lupescu ar vrea Supercupa Europei pe noul stadion Dinamo

În luna februarie, Federația Română de Fotbal a depus prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională.

O lună mai târziu, Lupescu a fost întrebat despre șansele ca propunerea să fie aprobată și să vedem o finală europeană la București. „Kaiserul” a răspuns:

„ Eu aș fi propus să ia Supercupa Europei pe noul stadion Dinamo, pentru că atunci vine câștigătoarea Champions League și cea Europa League la București, ceea ce ar fi fantastic.

Criteriile sunt mult mai ușoare, dar decizia e a lor, ei știu mai bine”, declara Ionuț Lupescu, pentru digisport.ro.

Ionuț Lupescu lucrează de mai mulți ani la UEFA, în diferite forme: în 2011 a devenit director al Comisiei Tehnice UEFA; în 2018 a părăsit UEFA pentru a candida la președinția FRF; a fost observator tehnic la EURO 2024; acum este consilier tehnic (technical advisor) la UEFA, rol în care ajută la analiză și dezvoltarea fotbalului în țările membre.

Lucrările la noul stadion Dinamo puse pe hold

Lucrările de la noua arenă a lui Dinamo s-au oprit la mijlocul lui iunie, la patru luni de la începerea oficială a demolării.

Între timp, Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat că în perioada următoare va avea loc o ședință decisivă în care se va lua o decizie cu privire la construcția noului stadion Dinamo.

Totul după ce Bog'Art, firma responsabilă de lucrări, a solicitat majorarea valorii investiției cu cel puțin 80 de milioane de lei (15,2 milioane de euro) pentru a continua proiectul.

Cum va arăta noul stadion Dinamo: va costa aproape 200 de milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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