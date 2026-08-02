Rapid a rezolvat fundașul stânga Victor Angelescu a confirmat un nou transfer la Rapid. Când va avea drept de joc

Victor Angelescu (41 de ani), președinte la Rapid, a venit cu noi detalii despre campania de transferuri.

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În urmă cu câteva zile, oficialul alb-vișiniilor anunța că Rapid își mai dorește patru jucători: un fundaș stânga african, doi mijlocași și un atacant.

Victor Angelescu: „Sper ca săptămâna viitoare să vină un mijlocaș și un atacant”

Acum, Angelescu a confirmat că jucătorul adus pentru a-l înlocui pe Andrei Borza a semnat deja cu giuleștenii. Este vorba de Latif Ouedraogo (18 ani), cel care va fi împrumutat de la Genoa.

Președintele giuleștenilor a dat detalii și despre celelalte mutări pregătite.

„Am rezolvat fundașul stânga, care a venit la București, a semnat contractul, iar acum trebuie să demarăm anumite proceduri.

O să fie gata în două-trei săptămâni, pentru că e african și trebuie îndeplinite anumite condiții ca să joace. El deja și-a cunoscut antrenorul și colegii. De săptămâna viitoare intră la antrenamente.

Latif Ouedraogo este cotat la 400.000 de euro, potrivit transfermarkt.ro/ Foto: IMAGO

O să aducem un jucător și la mijloc. Sper ca, săptămâna viitoare, să vină și mijlocașul, unul dintre cei doi, precum și un atacant”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Rapid îl avea doar pe Robert Sălceanu, 22 de ani, în lot, ca fundaș stânga de meserie.

Transferurile realizate de Rapid în această vară

Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)

(28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj) Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)

(27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg) Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)

(20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce) Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)

(32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB) Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)

(născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj) Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, sosit sub formă de împrumut de la Genoa).

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