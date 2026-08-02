Rapid a rezolvat fundașul stânga Victor Angelescu a confirmat un nou transfer la Rapid.  Când va avea drept de joc +29 foto
Victor Angelescu
Superliga

Rapid a rezolvat fundașul stânga Victor Angelescu a confirmat un nou transfer la Rapid. Când va avea drept de joc

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 22:01
  • Victor Angelescu (41 de ani), președinte la Rapid, a venit cu noi detalii despre campania de transferuri.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În urmă cu câteva zile, oficialul alb-vișiniilor anunța că Rapid își mai dorește patru jucători: un fundaș stânga african, doi mijlocași și un atacant.

„E o proastă la uşă” ITIA a dezvăluit mesajul trimis de tenismena suspendată pentru dopaj: de ce a refuzat să-i deschidă ofițerului
Citește și
„E o proastă la uşă” ITIA a dezvăluit mesajul trimis de tenismena suspendată pentru dopaj: de ce a refuzat să-i deschidă ofițerului
Citește mai mult
„E o proastă la uşă” ITIA a dezvăluit mesajul trimis de tenismena suspendată pentru dopaj: de ce a refuzat să-i deschidă ofițerului

Victor Angelescu: „Sper ca săptămâna viitoare să vină un mijlocaș și un atacant”

Acum, Angelescu a confirmat că jucătorul adus pentru a-l înlocui pe Andrei Borza a semnat deja cu giuleștenii. Este vorba de Latif Ouedraogo (18 ani), cel care va fi împrumutat de la Genoa.

Președintele giuleștenilor a dat detalii și despre celelalte mutări pregătite.

„Am rezolvat fundașul stânga, care a venit la București, a semnat contractul, iar acum trebuie să demarăm anumite proceduri.

O să fie gata în două-trei săptămâni, pentru că e african și trebuie îndeplinite anumite condiții ca să joace. El deja și-a cunoscut antrenorul și colegii. De săptămâna viitoare intră la antrenamente.

Latif Ouedraogo este cotat la 400.000 de euro, potrivit transfermarkt.ro/ Foto: IMAGO Latif Ouedraogo este cotat la 400.000 de euro, potrivit transfermarkt.ro/ Foto: IMAGO
Latif Ouedraogo este cotat la 400.000 de euro, potrivit transfermarkt.ro/ Foto: IMAGO

O să aducem un jucător și la mijloc. Sper ca, săptămâna viitoare, să vină și mijlocașul, unul dintre cei doi, precum și un atacant”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Rapid îl avea doar pe Robert Sălceanu, 22 de ani, în lot, ca fundaș stânga de meserie.

Transferurile realizate de Rapid în această vară

  • Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)
  • Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)
  • Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)
  • Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)
  • Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)
  • Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, sosit sub formă de împrumut de la Genoa).
Rapid - CFR, imagini dinainte de meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (14).jpeg
Rapid - CFR, imagini dinainte de meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (14).jpeg

Galerie foto (29 imagini)

Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+29 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Ce s-a întâmplat cu Bianca Andreescu Campioana de la US Open 2019 a ajuns pe locul 174 în WTA: „Nu mai sunt aceeași persoană”
Tenis
21:33
Ce s-a întâmplat cu Bianca Andreescu Campioana de la US Open 2019 a ajuns pe locul 174 în WTA: „Nu mai sunt aceeași persoană”
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu Bianca Andreescu Campioana de la US Open 2019 a ajuns pe locul 174 în WTA: „Nu mai sunt aceeași persoană”
Man a ratat primul trofeu al sezonului PSV, umilită în Supercupă de AZ Alkmaar » Eliminare încă din minutul 9 + Românul, schimbat la pauză
Campionate
20:40
Man a ratat primul trofeu al sezonului PSV, umilită în Supercupă de AZ Alkmaar » Eliminare încă din minutul 9 + Românul, schimbat la pauză
Citește mai mult
Man a ratat primul trofeu al sezonului PSV, umilită în Supercupă de AZ Alkmaar » Eliminare încă din minutul 9 + Românul, schimbat la pauză

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚII Efectul prieteniilor politice: un caz reclamat de un investitor german și clasat de procurorii români este tratat diferit în Germania, unde a intervenit poliția
INVESTIGAȚII Efectul prieteniilor politice: un caz reclamat de un investitor german și clasat de procurorii români este tratat diferit în Germania, unde a intervenit poliția
INVESTIGAȚII Efectul prieteniilor politice: un caz reclamat de un investitor german și clasat de procurorii români este tratat diferit în Germania, unde a intervenit poliția
transfer rapid superliga victor angelescu
Știrile zilei din sport
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Conference League
19:14
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Citește mai mult
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
Superliga
19:47
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
Citește mai mult
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
Nationala
19:48
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
Citește mai mult
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Superliga
18:25
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Citește mai mult
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:27
Semnează cu Dinamo Internaționalul român a luat decizia: „Avem aceleași repere”
Semnează cu Dinamo Internaționalul român a luat decizia: „Avem aceleași repere”
19:47
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
19:48
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
19:14
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Top stiri
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Media
17:06
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Citește mai mult
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League
Europa League
14:40
Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League
Citește mai mult
Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League
În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021,  United plătea 85 mil. de euro pentru el!
Campionate
16:06
În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021, United plătea 85 mil. de euro pentru el!
Citește mai mult
În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021,  United plătea 85 mil. de euro pentru el!
Primarul Ciucu declanșează operațiunea „Stingeți Becurile!” Are ședință de urgență cu șefii STB, Termoenergetica și de la Iluminatul Public, pentru reducerea consumului energetic
B365
05:39
Primarul Ciucu declanșează operațiunea „Stingeți Becurile!” Are ședință de urgență cu șefii STB, Termoenergetica și de la Iluminatul Public, pentru reducerea consumului energetic
Citește mai mult
Primarul Ciucu declanșează operațiunea „Stingeți Becurile!” Are ședință de urgență cu șefii STB, Termoenergetica și de la Iluminatul Public, pentru reducerea consumului energetic

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 18 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
13:35

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share