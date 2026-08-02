Inspirația lui Pancu Ce a declarat tehnicianul Rapidului înaintea meciului în care Dobre a dat o„dublă”: „Știu eu mai bine de ce” +55 foto
Alex Dobre
Superliga

Inspirația lui Pancu Ce a declarat tehnicianul Rapidului înaintea meciului în care Dobre a dat o„dublă”: „Știu eu mai bine de ce”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 22:34
  • Rapid - CFR Cluj. Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o declarație misterioasă înaintea duelului feroviar de pe Giulești.
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Tehnicianul a aliniat un prim „11” diferit față de cele de la partidele anterioare, cu Claudiu Petrila rămas pe bancă.

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Rapid - CFR Cluj. Daniel Pancu: „L-am preferat pe Dobre, știu eu mai bine de ce”

Întrebat despre schimbările din echipa de start și situația lui Petrila, Pancu a răspuns:

„Nu există nicio explicație. Știm foarte bine că sunt alegeri. Jucătorii au fost informați despre modul meu de a vedea lucrurile, de sistemul rotațiilor. Prefer să am titularii în poartă, pe linia de fund și la mijlocul terenului. În atac mai schimb.

La el (n.r. - Petrila) influențează puțin și perioada asta cu pubalgia pe care o traversează și are momente în care nu e la maximum în antrenamente, dar nu ăsta a fost motivul principal. L-am preferat pe Dobre pentru că… știu eu mai bine de ce”, a spus Pancu, la Prima Sport.

Tehnicianul s-a dovedit a fi foarte inspirat. Alex Dobre a reușit o „dublă” incredibilă, în decurs de 5 minute, în prima repriză a meciului cu CFR Cluj.

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (24).jpeg
Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (24).jpeg

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Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a fost și el la fel de inspirat înaintea meciului.

Întrebat cine crede că poate da lovitura și aduce cele trei puncte în Giulești, acesta a transmis: „Eu cred că e seara lui Moruțan”.

Mijlocașul a avut contribuții la primul gol al lui Dobre și a fost cel care a marcat pentru 3-0 în prima repriză.

„Mă bucur că avem 3-0 și sper să o ținem așa și în repriza secundă. (n.r. - despre gol) Este o fază pe care o prefer și mi-a ieșit în seara asta”, a spus Moruțan, la pauza meciului, la Prima Sport.

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